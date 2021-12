Het demissionaire kabinet wil via de lockdown die zondagochtend ingaat tijd winnen om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te boosteren. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zaterdag op een ingelaste persconferentie over de coronamaatregelen.

"Het is hard nodig om tijd te kopen om meer te leren over de variant. En het geeft ons tijd om het boosteren in te halen", zei De Jonge.

De boostercampagne kwam in Nederland laat en traag op gang. De Gezondheidsraad raadde in september al aan om de voorbereidingen te treffen, maar de eerste prikken werden pas vanaf half november gezet. Sindsdien probeert het kabinet het tempo op te voeren, maar het gaat niet snel genoeg.

De Jonge belooft nu dat alle volwassenen uiterlijk 7 januari een afspraak kunnen maken voor het zetten van een boostervaccinatie. In januari moeten alle achttienplussers de oppepprik hebben gehad. Op dit moment zijn er volgens de minister ruim 1,5 miljoen boosterprikken gezet.

Er zijn voldoende vaccins om al deze prikken te kunnen zetten, maar het aantal medewerkers en de overbelasting van het landelijke callcenter zijn knelpunten. Het kabinet roept mensen dan ook op om vooral online hun afspraak te maken.

Het boosteren moet gaan helpen om de bescherming weer "op peil te brengen", aldus De Jonge. Ook volgens RIVM-baas Jaap van Dissel geeft een booster een "opfrissing" aan het afweersysteem.

Kabinet wil geen risico nemen vanwege onzekerheid omikronvariant

Het kabinet wil geen risico nemen en de vijfde golf die op Nederland afkomt verlagen en vertragen. Daarom gaat Nederland opnieuw in lockdown.

Er wordt geadviseerd thuis niet meer dan twee personen vanaf dertien jaar per dag te ontvangen. Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de norm voor thuisbezoek omhoog naar maximaal vier personen.

Demissionair premier Mark Rutte en De Jonge stonden zaterdagavond "met somber gemoed" bij de ingelaste persconferentie, die vier dagen na de vorige persconferentie plaatsvond. "Het is echt verschrikkelijk dat iedereen die er helemaal klaar mee is nu weer in lockdown moet", zei Rutte. Hij noemde dit punt "misschien wel het zwaarste moment van de coronacrisis".

Het kabinet begrijpt dat het een "ingewikkeld verhaal" is. Op dit moment daalt het aantal besmettingen en gaat het iets beter in de ziekenhuizen, maar tegelijkertijd komt de omikrongolf eraan. Van Dissel was uitgenodigd om uitleg te geven over wat er op Nederland afkomt.