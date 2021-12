Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben aangekondigd dat Nederland in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. De maatregel gaat vanaf zondag 19 december in en duurt tot in ieder geval vrijdag 14 januari. Hieronder het overzicht van alle veranderingen.

Lockdown: alles sluit tot in ieder geval 14 januari

Vanaf zondag gaat het hele land in lockdown. Dat betekent dat alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, open mogen. Dienstverlening, waaronder tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen en advocaten, gaat ook gewoon door. In de essentiële winkels geldt wel een mondkapjesplicht en een maximumaantal bezoekers van één persoon per 5 vierkante meter.

Niet-essentiële winkels en horeca moeten de deuren sluiten. Het blijft wel mogelijk om te bestellen, af te halen of te retourneren. Ook kappers, schoonheidsspecialisten, bioscopen, musea, theaters en concertzalen mogen gedurende de lockdown geen mensen ontvangen.

Er mogen geen evenementen plaatsvinden. Met dat besluit gaat er onder meer een streep door de kerstmarkten. Weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek mogen wel doorgaan. Bij uitvaarten mogen maximaal honderd gasten aanwezig zijn.

Ontvang niet meer dan twee personen per dag

Het demissionaire kabinet herhaalt de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en drukte te vermijden. Ook de verplichte 1,5 meter afstand blijft gelden.

De bezoekersregeling wordt aangescherpt van vier naar twee personen. Het wordt aangeraden maximaal één keer per dag op bezoek te gaan. Tijdens de feestdagen wordt de bezoekersregeling iets versoepeld en mogen vier personen ouder dan dertien jaar op bezoek komen.

Buiten mogen maximaal twee personen ouder dan dertien jaar samenkomen. Dat geldt niet voor mensen binnen hetzelfde huishouden.

Fysiek onderwijs tot in ieder geval 9 januari niet mogelijk

Tijdens de lockdown sluiten ook de scholen en de buitenschoolse opvang. Vanaf maandag moeten dus niet alleen de basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs, het mbo, hogescholen en universiteiten de deuren sluiten.

Fysiek onderwijs is tot in ieder geval 9 januari niet mogelijk. Het kabinet besluit op 3 januari of het onderwijs na de kerstvakantie weer fysiek plaats kan vinden.

Er geldt een uitzondering voor praktijkonderwijs, examens, tentamens en voor kwetsbare leerlingen.

Binnensportlocaties dicht, buiten sporten met maximaal twee personen

Sporten op een binnenlocatie is de komende tijd ook niet mogelijk: sportscholen en andere binnensportlocaties moeten sluiten. Er mogen in die tijd wel zwemlessen plaatsvinden.

Buitensportlocaties blijven voor iedereen open tussen 5.00 uur en 17.00 uur. Volwassenen mogen buiten sporten, maar er geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Zij moeten onderling afstand houden.

Kinderen tot en met zeventien jaar mogen wel buiten blijven sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.