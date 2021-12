Modelleurs van het RIVM hebben berekend hoe de omikronvariant van het coronavirus zich kan verspreiden als er geen aanvullende maatregelen zouden worden genomen. Het instituut verwacht in dat scenario een hoge piek in ziekenhuis en ic-opnames, die de zorgcapaciteit ruim kan overschrijden.

Op dit moment laten de coronacijfers een positieve trend zien, maar die is volgens het RIVM niet van lange duur. "De omikronvariant kan zich heel erg snel verspreiden, ook onder gevaccineerden."

Modelleurs van het RIVM berekenden in verschillende scenario's hoe snel het virus zich kan verspreiden. Veel is nog onzeker, maar het is volgens het instituut duidelijk dat alleen de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de belasting van de zorg in de ziekenhuizen en verpleeghuizen beheersbaar te houden.



Nieuwe maatregelen verminderen het aantal besmettingsgevallen en daarmee ook de druk op de zorg. Daarbij wordt er tijd gewonnen om tijdens de boostercampagne zo snel mogelijk mensen te vaccineren.

Mocht het zo zijn dat een infectie met de omikronvariant milder verloopt, dan zal er volgens het RIVM snel een advies komen om de lockdown weer te versoepelen.

"Het staat nog niet vast voor hoeveel opnames de variant kan zorgen, hoe goed de bescherming door eerdere besmettingen of vaccinaties is en wat de boostervaccinatiegraad gaat worden. Het zou dus ook kunnen dat de belasting op de zorg lager uitvalt, bijvoorbeeld als omikron minder ziekmakend blijkt."

"We hebben dit uit voorzorg geadviseerd", zei RIVM-baas en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) Jaap van Dissel zaterdagavond op de coronapersconfrentie. "Als het meevalt, zullen we adviseren de maatregelen weer af te bouwen."