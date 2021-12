Het demissionaire kabinet heeft zaterdagavond een strenge lockdown aangekondigd vanwege de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. De maatregelen hiervan gelden vanaf zondag 19 december 5.00 uur en duren minstens tot 14 januari. NU.nl beantwoordt de meestgestelde lezersvragen over de sluiting van scholen, horeca, niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties zoals musea.

Welke nieuwe informatie is er nu wel, en afgelopen dinsdag nog niet, die leidt tot deze andere inzichten en besluiten?

Het kabinet vindt de maatregelen nodig vanwege de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT) kwam vrijdag bij elkaar. Het OMT kwam toen tot de conclusie dat een harde lockdown nodig is om de snelle verspreiding af te remmen.

Vanaf zondag gaat het hele land in lockdown. Dat betekent dat alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, open mogen. Er is geen avondklok ingesteld.

Er zijn serieuze zorgen over de omikronvariant. De verwachting is dat de momenteel heersende deltavariant snel zal worden verdrongen uit Nederland. Het is nog niet duidelijk of mensen ook zieker worden van de omikronvariant. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Uit eerste onderzoeken blijkt dat de coronavaccins minder effectief zijn wat betreft het voorkomen van een besmetting met de omikronvariant. Gevaccineerde mensen zijn waarschijnlijk nog wel beschermd tegen een ernstig verloop van de ziekte.

Wat gaat er gebeuren met toeristische reizen naar de winterzon of sneeuw met het vliegtuig?

Er geldt een reisadvies per land. Houd je aan de regels van het land dat je bezoekt, adviseert het kabinet. De overheid geeft reisadviezen via de website nederlandwereldwijd.nl.

Vanaf aanstaande woensdag gaan strengere regels in voor reizigers vanuit niet-Schengenlanden die naar Nederland willen. Ook gevaccineerden moeten dan 48 uur van tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest. Deze regels gaan in de hele Europese Unie gelden, maar De Jonge wil er alvast mee beginnen in Nederland.

EU-burgers kunnen vrij reizen in de Schengenzone. Europese landen die daar niet onder vallen zijn Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië. Landen als IJsland, Noorwegen en Zwitserland horen niet bij de EU, maar vallen wel onder het Schengenverdrag.

Voor ongevaccineerde reizigers vanuit bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, geldt een quarantaineplicht. De Jonge wil dat dit ook gaat gelden voor gevaccineerden.

Hoe zit het met de contactberoepen? Welke contactberoepen mogen waarschijnlijk niet meer werken?

Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn gesloten.

Hoe gaat het verder met rijles? Er is al een achterstand, zeker omdat er na 17.00 uur geen les meer mag worden gegeven. Worden examens ook mogelijk verplaatst?

Dienstverlening, waaronder ook rijscholen, gaat gewoon door. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de mogelijkheid om examens en toetsen in te plannen voorafgaand aan de persconferentie zaterdagavond tijdelijk bevroren.

Ik vraag mij af hoe het met de kinderopvang zit? Blijven zij wel open? Gaan we over op noodopvang?

De buitenschoolse opvang is tot en met 9 januari gesloten. Er is wel noodopvang voor kinderen waarvan minimaal één ouder een cruciaal beroep heeft en voor kwetsbare kinderen. Kinderopvanglocaties voor kinderen van nul tot vier jaar oud blijven geopend. Tijdens de eerdere schoolsluitingen werd dit ook aangeboden.

Op deze lijst zijn alle cruciale beroepen terug te vinden.

Kunnen koeriers pakketten blijven bezorgen?

Niet-essentiële winkels en horeca moeten de deuren sluiten. Het blijft wel mogelijk om te bestellen, af te halen of te retourneren.

Gaan we de zwemlessen nu alweer stilleggen, met nog grotere achterstanden tot gevolg?

Zwemlessen kunnen onder de nieuwe maatregelen doorgaan tot 17.00 uur.