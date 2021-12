Het is zaterdag te druk in het centrum van Rotterdam. Daarom roept de gemeente mensen ertoe op niet meer naar de stad te komen.

De gemeente heeft al maatregelen genomen om het verkeer in de stad te beperken. Zo is het verkeer in de Karel Doormanstraat vanaf Westblaak beperkt en worden er verkeersregelaars ingezet. Parkeergarages zijn vol.

Ook in de Amsterdamse Kalverstraat is het erg druk, zo meldt de gemeente op Twitter. Mensen worden verzocht zich aan de coronamaatregelen te houden.

Winkelstraten zijn zaterdag drukker dan normaal door mensen die anticiperen op een mogelijke sluiting van niet-essentiële winkels. Dat zeiden brancheorganisaties INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) eerder op zaterdag tegen NU.nl.

"Mensen willen toch kerstcadeaus, en als je dan nog iets wil kopen, dan doe je het nu", verklaarde directeur Eus Peters van RND.

Het is niet de eerste keer dat het te druk is in het centrum van Rotterdam. Vorig jaar november sloot de gemeente de winkels tijdens Black Friday. Gemeenten en veiligheidsregio's verzochten mensen toen om ook niet meer te komen winkelen in andere steden, waaronder Amsterdam en Eindhoven.