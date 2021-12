Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) houden om 19.00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel is erbij. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft een harde lockdown geadviseerd.

In de persconferentie zal worden ingegaan op de situatie rond de omikronvariant van het virus, laat een woordvoerder weten.

Het OMT pleit er volgens bronnen voor om alle sectoren te sluiten, met uitzondering van essentiële winkels als supermarkten, apotheken en drogisterijen. Met deze stap moet een einde gemaakt worden aan de snelle opmars van de veel besmettelijkere omikronvariant van het virus.

Het demissionaire kabinet overlegt op dit moment over dit advies. Het is nog niet bekend of de lockdown daadwerkelijk ingevoerd gaat worden.

Er zijn serieuze zorgen over de omikronvariant. De verwachting is dat de momenteel heersende deltavariant snel zal worden verdrongen uit Nederland. Het is nog niet duidelijk of mensen ook zieker worden van omikron. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de coronavaccins minder effectief zijn wat betreft het voorkomen van besmetting met de omikronvariant, maar gevaccineerde mensen zijn waarschijnlijk nog wel beschermd tegen een ernstig verloop van de ziekte.

Na maatregelen ook Kamerdebat

De laatste persconferentie van het kabinet was afgelopen dinsdag. Toen werd aangekondigd dat de scholen een week eerder dichtgaan voor de kerstvakantie en dat de avondlockdown verlengd is tot en met 14 januari.

Als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, zal er komende week ook een Kamerdebat plaatsvinden. Dan komt het parlement terug van reces, liet PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken vrijdag als waarnemend voorzitter van de commissie Volksgezondheid weten.

Eerder op vrijdag sloot De Jonge al niet uit dat er extra maatregelen zouden volgen. Hij wilde echter het OMT-advies afwachten. "We maken ons grote zorgen. Als er meer nodig is om het virus af te remmen en om de golf die je kan verwachten te verlagen, dan nemen we nieuwe, passende maatregelen."

Rutte sloot op de persconferentie van afgelopen dinsdag eveneens niet uit dat de bewindslieden voor 14 januari weer actie moeten ondernemen. "Er is reden tot zorg en grote voorzichtigheid."