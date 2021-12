Nederland staat mogelijk aan de vooravond van een nieuwe lockdown. Dat zorgt ervoor dat de schrik er nu al goed in zit bij veel ondernemers, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland, in een reactie op het advies aan het kabinet om strengere coronamaatregelen in te voeren.

Twee keer eerder waren er lockdowns waarbij onder andere horecazaken, winkels, culturele instellingen en bioscopen de deuren gesloten moesten houden of de ondernemers met flinke coronabeperkingen te maken kregen. Sinds die tijd is het incasseringsvermogen van ondernemers volgens Biesheuvel sterk afgenomen.

"Aan het begin van de pandemie stonden de meeste bedrijven er nog relatief goed voor. Maar nu hebben ze samen zo'n 20 miljard euro belastingschuld, private schulden en zijn er nog maar weinig reserves", zegt Biesheuvel. "Ik ben bang dat hun weerstand heel erg is afgenomen."

Kabinet heeft zaterdag spoedoverleg

Het OMT adviseert het kabinet om alle sectoren te sluiten, met uitzondering van essentiële winkels. Dat zijn bijvoorbeeld supermarkten, apotheken en drogisterijen. Of het demissionaire kabinet het advies opvolgt moet zaterdag blijken, maar Biesheuvel verwacht dat de uiteindelijke beslissing niet veel zal afwijken van het OMT-advies.

De detailhandel reageert vol ongeloof over de dreigende sluiting van niet-essentiële winkels. "Het is natuurlijk een advies, maar stel dat dit advies 100 procent wordt overgenomen, dan is dat een enorme klap. Niet alleen voor de sector maar ook voor de samenleving", zegt een woordvoerder van branchevereniging INretail.

De winkeliersvereniging waarschuwt voor chaotische taferelen als mensen de komende dagen nog snel inkopen willen doen. De weken rond kerst zijn doorgaans de drukste van het jaar voor de detailhandel.