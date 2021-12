Het Verenigd Koninkrijk begon als een van de eerste Europese landen met boosterprikken en liet al snel veel coronamaatregelen los. Door de intrede en verspreiding van de omikronvariant is de situatie echter behoorlijk veranderd. Hoe staat het ervoor?

De besmettingscijfers bevinden zich de afgelopen dagen op recordhoogte in het Verenigd Koninkrijk. De ruim 78.000 positieve tests van woensdag betekenden al een 'verbetering' van het record dat afgelopen januari gevestigd werd. Donderdag (ruim 88.000) en vrijdag (ruim 93.000) steeg het aantal positieve tests nog verder.

De Britse gezondheidsautoriteiten verwachten voor de komende dagen nog een verdere, "duizelingwekkende" stijging, nu de omikronvariant zich razendsnel verspreidt. Volgens de recentste data zorgt de omikronvariant nu voor een kwart van het aantal nieuwe besmettingen. Het aantal omikronbesmettingen verdubbelt momenteel elke twee tot drie dagen.

In de Britse ziekenhuizen is de druk hoog, maar nog lang niet op het niveau van begin dit jaar. Sinds het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames eind juli snel toenam, is de instroom redelijk gestabiliseerd. De afgelopen maanden worden per dag ongeveer 800 tot 1.000 coronapatiënten opgenomen. Ter vergelijking: tijdens de piek van halverwege januari werden zo'n 4.000 coronapatiënten per dag opgenomen.

Chris Witty, de belangrijkste medische adviseur van de Britse regering, waarschuwde donderdag echter dat de enorme toename in besmettingen onvermijdelijk tot meer ziekenhuisopnames zou leiden. "Zelfs als de omikronvariant minder ziekmakend is, zullen op korte termijn meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen, omdat er simpelweg meer mensen besmet raken", aldus de Britse equivalent van Jaap van Dissel.

Boostercampagne verder versneld

Door de zorgwekkende opmars van de omikronvariant hebben de Britten hun boostercampagne nog verder versneld. Die campagne is al enkele maanden bezig en inmiddels hebben al 25 miljoen Britten, ongeveer een derde van de volwassen bevolking, hun oppepprik gehad.

Alle Britten van achttien jaar en ouder kunnen zich aanmelden voor een boosterprik. Per dag worden ruim 700.000 boosterprikken gezet. De Britten zitten daarmee in de top van Europa.

Volgens minister van Volksgezondheid Sajid Javid moet het sneller, omdat er "geen tijd te verliezen is in de race tussen het virus en de vaccins". Hij noemt boosterprikken "absoluut essentieel om onze afweer te versterken" en de snelheid van de campagne "een bewijs van het enthousiasme van de mensen in het hele land om zich nu te laten vaccineren".

Om de versnelling te realiseren zijn in het hele land extra vaccinatielocaties geopend. Het Britse leger heeft 750 militairen beschikbaar gesteld om te helpen met het uitdelen van de vaccins. Daarnaast hebben tienduizenden vrijwilligers zich aangemeld om te helpen.

50 Britse regering ligt onder vuur wegens vermeende kerstborrel

Britse regering hoopt nog op 'normale' Kerst

De versnelde boostercampagne moet premier Boris Johnson helpen om zijn belofte in te lossen dat Kerst dit jaar "beter wordt dan vorig jaar". De Britse regering hoopt nog steeds de winter door te komen met zo weinig mogelijk maatregelen. Zo zijn pubs, cafés, restaurants en winkels vooralsnog gewoon open en mag er publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden.

Enkele regels werden vorige week wel aangescherpt. Zo worden Britten verzocht om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Ook is de mondkapjesplicht uitgebreid en is voor meer locaties een coronapas vereist, met name voor plekken waar het druk kan worden.

Na de ontdekking van de omikronvariant stelde het Verenigd Koninkrijk eind november als eerste een vliegverbod in voor landen uit zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn die reisbeperkingen opgeheven, omdat ze niet erg effectief meer zijn bij het afremmen van de verspreiding.

Vanuit de medische wereld en het parlement groeit de druk op de regering om alsnog strengere regels in te voeren, met name om het aantal contacten terug te brengen. In de tussentijd worden Britten al gevraagd om Kerstmis met zo min mogelijk mensen van buiten het eigen huishouden te vieren.

Met de kerstdagen in aantocht is het druk in de Engelse winkelstraten, ondanks de snelle verspreiding van de omikronvariant. Met de kerstdagen in aantocht is het druk in de Engelse winkelstraten, ondanks de snelle verspreiding van de omikronvariant. Foto: EPA

Buurlanden houden situatie in VK scherp in de gaten

De situatie in het Verenigd Koninkrijk is voor Nederland een indicatie van hoe de coronasituatie zich in ons land kan ontwikkelen. Het demissionaire kabinet stelde op de recentste persconferentie de situatie aan de andere kant van de Noordzee nauwlettend in de gaten te houden. De verlenging van de avondlockdown tot 14 januari was mede ingegeven door de ontwikkeling van de omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk.

Vanwege de verspreiding van de omikronvariant stelde Frankrijk donderdag strengere reisbeperkingen in voor reizigers vanuit het VK. Reizen is alleen nog mogelijk met een zeer dringende reden, zoals een medisch noodgeval, een uitvaart of het uitoefenen van een essentieel beroep. Daarnaast is voor iedereen die vanuit het VK naar Frankrijk reist een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 24 uur verplicht.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid konden vrijdag nog geen antwoord geven op de vraag of Nederland ook dergelijke maatregelen voor reizigers uit het VK overweegt.