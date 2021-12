Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet om een harde lockdown in te voeren vanwege de omikronvariant, zeggen bronnen tegen het AD en RTL Nieuws. Het kabinet pleegt zaterdagmiddag digitaal spoedoverleg om het OMT-advies te bespreken, waarna er waarschijnlijk later op de dag een persconferentie volgt.

De deskundigen vinden dat er meer actie ondernomen moet worden om de opmars van de omikronvariant van het coronavirus te vertragen. Daarom pleiten ze voor het sluiten van alle niet-essentiële winkels en locaties. Als het kabinet daarmee akkoord gaat, mogen alleen supermarkten en andere essentiële winkels de deuren nog openhouden.

Afhankelijk van de uitkomst van het overleg zal er een persmoment volgen, waarop mogelijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd. De laatste persconferentie van het kabinet was afgelopen dinsdag. Toen werd aangekondigd dat de scholen een week eerder dichtgaan voor de kerstvakantie en dat de avondlockdown verlengd is tot en met 14 januari.

Als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, zal er komende week ook een Kamerdebat plaatsvinden. Dan komt het parlement terug van reces, laat PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken als waarnemend voorzitter van de commissie Volksgezondheid weten.

Er zijn serieuze zorgen over de omikronvariant, omdat de mutant besmettelijker lijkt dan andere coronavirusvarianten. Het is nog niet duidelijk of mensen ook zieker worden van de omikronvariant. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Kabinet sloot extra maatregelen niet uit

Eerder op de dag sloot demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al niet uit dat er extra maatregelen zouden volgen. Hij wilde echter het OMT-advies afwachten. "We maken ons grote zorgen. Als er meer nodig is om het virus af te remmen en om de golf die je kan verwachten te verlagen, dan nemen we nieuwe, passende maatregelen."

Demissionair premier Mark Rutte sloot tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag eveneens niet uit dat de bewindslieden voor 14 januari weer actie moeten ondernemen. "Er is reden tot zorg en grote voorzichtigheid."