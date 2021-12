Eindexamenleerlingen krijgen ook dit schooljaar een extra herkansing om een slecht cijfer weg te poetsen. Daarnaast mogen leerlingen vakken spreiden over twee tijdvakken, zodat ze meer voorbereidingstijd krijgen. De maatregelen moeten uiteindelijk de slagingskans van leerlingen vergroten, meldt demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) vrijdag.

"Hoewel de middelbare scholen dit jaar open waren, hebben leerlingen die dit jaar examen doen geen normale schooltijd gehad. Bijvoorbeeld doordat leerlingen in quarantaine zaten en de scholen in de afgelopen jaren tijdelijk gesloten waren", aldus Slob.

Vmbo-leerlingen hoeven dit jaar niet voor drie of vier, maar voor slechts twee beroepsgerichte profielvakken eindexamen te doen. Voor de resterende profielvakken is een schoolexamen voldoende. Leerlingen die staatsexamen doen - dus buiten een reguliere middelbare school - mogen ook dit schooljaar een vertrouwenspersoon meenemen.

Deze keer mogen leerlingen geen onvoldoende wegstrepen, wat vorig jaar wel was toegestaan. In het voortgezet onderwijs waren weliswaar maatregelen en beperkingen van kracht, maar ze hoefden niet helemaal dicht. Slob denkt dus dat de zogeheten 'duimregeling' niet nodig is.

De eindexamens beginnen op 12 mei. Het eerste tijdvak duurt tot 30 mei. Het tweede tijdvak loopt van 13 tot en met 24 juni. Het derde tijdvak, waarin de herkansingen plaatsvinden, is van 5 tot en met 8 juli.

Het is het derde jaar op rij waarin de eindexamens wegens corona worden aangepast. Het demissionaire kabinet trekt 51 miljoen euro uit voor het aanpassen van de eindexamens.