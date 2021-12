In de eerste week belden ruim vierduizend mensen met de Vaccinatie Twijfel Telefoon. Daarmee zit de telefoonlijn tegen de maximumcapaciteit aan. Dat vertelt een woordvoerder van het Erasmus MC - dat bij het initiatief is aangesloten - aan NU.nl.

De meeste vragen werden gesteld door personen die zich zorgen maken over hun vruchtbaarheid en zwangere vrouwen die zich afvragen of zij zich veilig kunnen laten inenten. Ook willen Nederlanders veel weten over allergieën en coronavaccins. Gesprekken duren gemiddeld minstens zo'n zes minuten.

NU.nl schreef al eerder dat er geen enkel bewijs is dat een vaccin jouw vruchtbaarheid aantast. Uit onderzoek bleek ook eerder dat vaccins veilig zijn voor zwangere vrouwen. Het leidt niet tot bovengemiddeld veel miskramen, vroeggeboortes of andere problemen. Bovendien hebben zwangere vrouwen na een coronabesmetting een drie keer zo groot risico om op de ic te belanden, dan niet-zwangere personen.

Ziekenhuizen houden geen data bij van gesprekken

De woordvoerder weet niet hoe vaak elke vraag precies is gesteld. De ziekenhuizen houden namelijk geen data bij van de telefoongesprekken. "Wij pushen mensen ook niet om het vaccin te nemen, maar delen alleen medische kennis en de huidige stand van zaken. We vragen ook niet aan hen - als zij terugbellen - of ze voor het vaccin hebben gekozen."

Het komt ook voor dat mensen na een gesprek nog een keer terugbellen. "Dan vertellen ze ons dat ze na het gesprek voor een vaccin hebben gekozen."

Volgens de woordvoerder wordt het initiatief de komende tijd doorgezet. "We gaan ermee door zolang er behoefte is, en die is er duidelijk nog. We zitten tegen de bovenkant van ons kunnen."

Mensen die twijfelen over het nemen van een coronavaccin, kunnen bij de telefoonlijn (088 755 57 77) terecht tussen 8.30 en 16.30 uur. Vragen worden beantwoord door geneeskundestudenten van vijf universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen. Zij hebben een training gehad in gespreksvaardigheden en een inhoudelijke training.