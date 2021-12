De politie heeft woensdagavond een coronademonstrant aangehouden bij het huis van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De man vertoonde volgens de politie "onwenselijk gedrag".

Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer. Volgens het AD heeft de man meerdere keren bij De Jonge aangebeld en wilde hij "verhaal halen". Hij zou zijn acties gefilmd en live uitgezonden hebben.

Via de intercom zou de man zijn verteld dat "een gesprek er niet inzat". De politie doet geen uitspraken over wat er precies is gebeurd. De Amsterdammer zou een bekende van de politie zijn en ook in het oog zijn gesprongen bij protesten tegen het coronabeleid.

De politie meldt dat de man in de nacht van woensdag op donderdag is vrijgelaten. Of zijn acties gevolgen hebben in de vorm van een straf of boete, is nog niet duidelijk.