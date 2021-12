Oostenrijk verlengt de lockdown voor ongevaccineerde inwoners tot het nieuwe jaar. Er komen wel enkele versoepelingen voor de feestdagen; zo mogen ongevaccineerden tijdens Kerstmis en met Oud en Nieuw in groepen van maximaal tien personen samenkomen en is er op Oudejaarsavond geen sluitingstijd voor restaurants.

Ongevaccineerden zitten in Oostenrijk al bijna vijf weken in een lockdown. Ze mogen het huis alleen voor werk, een bezoek aan een essentiële winkel of lichaamsbeweging verlaten. Aan de algemene lockdown voor alle inwoners kwam vorige week na drie weken een einde.

Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte van 25 personen. In het geval van 10 gasten of meer moeten mensen hun coronapas tonen.

In Oostenrijk geldt het 2G-beleid. Dat houdt in dat alleen gevaccineerden en genezen mensen over een coronapas beschikken. De passen zijn in Oostenrijk verplicht op veel publiek toegankelijke locaties, zoals restaurants en cafés.

Minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein benadrukte dat de versoepelingen alleen voor 24, 25, 26 en 31 december gelden. "We hebben in de voorbijgaande weken een buffer opgebouwd die we nu willen inzetten. We willen het moment gebruiken om tijdens Kerstmis stil te staan bij dingen die écht belangrijk zijn."