Door het coronavirus is het ook tijdens de kerstvakantie onmogelijk om zonder goede voorbereidingen op reis te gaan. NU.nl zet de belangrijkste coronamaatregelen in vijf Europese vakantielanden op een rij.

België

Inreizen

Wie langer dan 48 uur in België verblijft, moet voor aankomst het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Daarnaast moet je een coronabewijs laten zien waaruit blijkt dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent.



Maatregelen

Restaurants en cafés zijn open tot uiterlijk 23.00 uur en alleen toegankelijk met een coronabewijs. Dit geldt ook voor musea, theaters en kerstmarkten. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en overal waar het coronabewijs verplicht is. Let op: deze verplichting geldt voor iedereen van zes jaar of ouder.

In België kunnen de coronamaatregelen verschillen per regio. Op deze website is een overzicht te vinden.

Duitsland

Inreizen

Duitsland bestempelt Nederland als een hoogrisicogebied. Hierdoor heb je bij het inreizen een coronabewijs nodig. Voordat je vertrekt naar Duitsland moet je op een speciale website eerst je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testresultaat uploaden. Ongevaccineerden en kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar moeten verplicht eerst in quarantaine. Zij mogen daar weer uit als ze na vijf dagen negatief worden getest.



Maatregelen

In alle Duitse deelstaten geldt de 2G-regel of wordt die voorbereid. Hierdoor krijg je alleen nog toegang tot bijvoorbeeld hotels en restaurants wanneer je bent gevaccineerd of hersteld van corona. Ook op kerstmarkten is zo'n bewijs verplicht. Sommige deelstaten gaan nog een stapje verder met de 2G-plusregel. Daar moet je ook nog een negatieve test overleggen, boven op een vaccinatiebewijs of herstelbewijs.

In Duitsland kunnen de coronamaatregelen per deelstaat verschillen. Het Duitsland Instituut heeft een overzicht van de regels.

Spanje

Inreizen

Iedereen van twaalf jaar of ouder moet om Spanje binnen te komen een coronabewijs kunnen overleggen waaruit blijkt dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent. Daarnaast moet iedereen van zes jaar of ouder die per vliegtuig of boot het land inreist vooraf een digitaal gezondheidsformulier invullen.



Maatregelen

In Spanje zijn relatief weinig coronamaatregelen van kracht. De horeca is open, evenals niet-essentiële winkels. Wel zijn mondkapjes voor iedereen vanaf zes jaar verplicht in publieke binnenruimtes, zoals het openbaar vervoer, hotels, restaurants en bars (behalve aan tafel).

Wie de zon wil opzoeken op de Canarische Eilanden heeft te maken met dezelfde maatregelen. Reizen naar La Palma wordt echter afgeraden vanwege de aanhoudende vulkaanuitbarsting op het eiland.

Ook in Spanje kunnen de maatregelen verschillen per regio. Een overzicht per regio is hier te vinden.

86 Nederlanders ontvluchten quarantaine in Spanje: 'Reputatie brokkelt af'

Frankrijk

Inreizen

Je mag Frankrijk binnen als je een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test kunt overleggen. Dit geldt voor iedereen in de leeftijd vanaf twaalf jaar.

In het land moeten reizigers die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin een boosterprik gekregen hebben. Voor mensen die dat niet hebben, wordt de zogeheten passe sanitaire (coronatoegangsbewijs) ongeldig verklaard, behalve als ze binnen acht weken na toediening van het boostervaccin naar Frankrijk reizen.

Mensen van 65 jaar of ouder moeten een boosterprik hebben gehad voor een geldig coronatoegangsbewijs, tenzij hun tweede prik minder dan zeven maanden geleden is gezet. Vanaf 15 januari geldt deze regel ook voor mensen onder de 65 jaar.

Maatregelen

De horeca en musea in Frankrijk zijn open, maar daarvoor moet iedereen vanaf twaalf jaar wel een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test kunnen laten zien. De negatieve PCR-test mag maximaal 24 uur oud zijn.



Nachtclubs en discotheken zijn tot 6 januari gesloten. Het is in het land niet toegestaan om te dansen in kroegen en restaurants. Deze maatregel is onlangs genomen om te voorkomen dat mensen die anders naar een discotheek zouden gaan nu gaan dansen in andere horecagelegenheden. Mondkapjes zijn voor iedereen van elf jaar of ouder verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en op kerstmarkten.

Italië



Inreizen

Italië heeft strenge inreismaatregelen. Alle reizigers vanaf zes jaar moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien. Dit kan een antigeentest van maximaal 24 uur oud of een PCR-test van maximaal 48 uur zijn. Dit geldt ook voor reizigers die een geldig vaccinatie- of herstelbewijs hebben. Reizigers die niet gevaccineerd zijn, moeten na aankomst vijf dagen in quarantaine. Wie naar Sicilië gaat, moet bij aankomst een extra sneltest doen.

Maatregelen

In Italië is in onder meer de horeca en musea een coronapas verplicht. Je moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd, genezen of getest bent. In de zogeheten oranje gebieden geldt de 2G-regel. Dan mag je alleen naar binnen als je gevaccineerd of hersteld bent. In gele gebieden is het dragen van een mondkapje binnen en buiten verplicht. Welke kleur een bepaalde regio heeft, is hier te zien.