Door het coronavirus is het ook tijdens de kerstvakantie onmogelijk om zonder goede voorbereidingen op reis te gaan. NU.nl zet de belangrijkste coronamaatregelen in vijf Europese vakantielanden op een rij.

België

Inreizen

Wie langer dan 48 uur in België verblijft, moet voor aankomst het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Daarnaast moet je een coronabewijs laten zien waaruit blijkt dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent.

Het is ook nodig om een PLF in te vullen in de volgende situaties, ook als je korter dan 48 uur in België blijft:

Je reist per vliegtuig of boot naar België

Je bent in een heelhoogrisicoland geweest in de afgelopen veertien dagen

Je komt met de trein of bus naar België uit een land buiten de Europese Unie of Schengenzone, bijvoorbeeld met de Eurostar uit het Verenigd Koninkrijk.

Maatregelen

Restaurants en cafés zijn tot uiterlijk 23.00 uur open en alleen toegankelijk met een coronabewijs. Dit geldt ook voor musea, theaters en kerstmarkten. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en overal waar het coronabewijs verplicht is. Let op: deze verplichting geldt voor iedereen van zes jaar of ouder.

In België kunnen de coronamaatregelen verschillen per regio. Op deze website is een overzicht te vinden.

Duitsland

Inreizen

Duitsland bestempelt Nederland als een hoogrisicogebied. Hierdoor heb je bij het inreizen een coronabewijs nodig. Voordat je vertrekt naar Duitsland moet je op een speciale website eerst je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testresultaat uploaden. Ongevaccineerden en kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar moeten verplicht eerst in quarantaine. Zij mogen daar weer uit als ze na vijf dagen negatief worden getest.

Voor degenen die op doorreis zijn, geldt dat zij zich niet hoeven te registreren of in quarantaine moeten. Wel moeten zij een een (digitaal) vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testresultaat bij zich hebben. Wie onderweg in Duitsland wil overnachten of voor een omweg kiest, telt niet mee als doorreiziger.

Maatregelen

In alle Duitse deelstaten geldt de 2G-regel of wordt die voorbereid. Hierdoor krijg je alleen nog toegang tot bijvoorbeeld hotels en restaurants wanneer je bent gevaccineerd of hersteld van het coronavirus. Ook op kerstmarkten is zo'n bewijs verplicht.

Sommige deelstaten gaan nog een stapje verder met de 2G-plusregel. Daar moet je ook nog een negatieve test overleggen, boven op een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Als je tijdens je verblijf in Duitsland klachten of symptomen hebt die lijken op het coronavirus, ben je verplicht je te melden bij de lokale GGD.

In Duitsland kunnen de coronamaatregelen per deelstaat verschillen. Het Duitsland Instituut heeft een overzicht van de regels.

Spanje

Inreizen

Iedereen van twaalf jaar of ouder moet om Spanje binnen te komen een coronabewijs kunnen overleggen waaruit blijkt dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent. Daarnaast moet iedereen van zes jaar of ouder die per vliegtuig of boot het land inreist vooraf een digitaal gezondheidsformulier invullen.



Maatregelen

Spanje kampt met een rap oplopend aantal besmettingen. Premier Pedro Sánchez overlegt woensdag met regionale leiders over nieuwe maatregelen. De regio Catalonië, waar Barcelona onder valt, heeft al nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die komende vrijdag ingaan. Nachtclubs, kroegen en cafés moeten dicht, er komt een avondklok van 1.00 uur tot 6.00 uur en de maximale bezetting in restaurants wordt flink verminderd. Ook mogen mensen thuis minder gasten ontvangen.

In Spanje is een mondkapjesplicht van kracht die ook voor buiten geldt. Daarnaast zijn mondkapjes verplicht in publieke binnenruimtes, zoals het openbaar vervoer, hotels, restaurants en bars (behalve aan tafel). Op dit moment is de horeca nog open, net als niet-essentiële winkels.

Wie de zon wil opzoeken op de Canarische Eilanden heeft te maken met dezelfde maatregelen. Reizen naar La Palma wordt echter afgeraden vanwege de aanhoudende vulkaanuitbarsting op het eiland.

Ook in Spanje kunnen de maatregelen verschillen per regio. Een overzicht per regio is hier te vinden.

Frankrijk

Inreizen

Je mag Frankrijk binnen als je een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test kunt laten zien. Dit geldt voor iedereen in de leeftijd vanaf twaalf jaar. Ook vraagt het land om een erewoordverklaring.

Mensen die langer dan acht weken (maar niet korter dan 28 dagen) geleden zijn gevaccineerd met het Janssen-vaccin, moeten goed opletten in Frankrijk. Zij kunnen namelijk nog wel het land inreizen, maar hun coronabewijs is niet geldig als toegangsbewijs voor niet-essentiële locaties zoals de horeca en skiplekken. Een boosterprik van het RNA-type binnen twee maanden na het Janssen-vaccin heft deze beperking op.

Mensen van 65 jaar of ouder moeten een boosterprik hebben gehad voor een geldig coronatoegangsbewijs, tenzij hun tweede prik minder dan zeven maanden geleden is gezet. Vanaf 15 januari geldt deze regel voor mensen vanaf achttien jaar.

Maatregelen

De horeca en musea in Frankrijk zijn open, maar daarvoor moet iedereen vanaf twaalf jaar wel een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test kunnen laten zien. De negatieve PCR-test mag maximaal 24 uur oud zijn.



Nachtclubs en discotheken zijn tot 6 januari gesloten. Het is in het land niet toegestaan om te dansen in kroegen en restaurants. Deze maatregel is onlangs genomen om te voorkomen dat mensen die anders naar een discotheek zouden gaan nu gaan dansen in andere horecagelegenheden. Mondkapjes zijn voor iedereen van elf jaar of ouder verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en op kerstmarkten.

Italië



Inreizen

Italië heeft strenge inreismaatregelen. Alle reizigers vanaf zes jaar moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien. Dit kan een antigeentest van maximaal 24 uur oud of een PCR-test van maximaal 48 uur zijn. Dit geldt ook voor reizigers die een geldig vaccinatie- of herstelbewijs hebben. Reizigers die niet gevaccineerd zijn, moeten na aankomst vijf dagen in quarantaine. Wie naar Sicilië gaat, moet bij aankomst een extra sneltest doen.

Maatregelen

In Italië is in onder meer de horeca en musea een coronapas verplicht. Je moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd, genezen of getest bent. In de zogeheten oranje gebieden geldt de 2G-regel. Dan mag je alleen naar binnen als je gevaccineerd of hersteld bent. In gele gebieden is het dragen van een mondkapje binnen en buiten verplicht. Welke kleur een bepaalde regio heeft, is hier te zien.

Als je in Italië besmet raakt met het coronavirus, moet je verplicht in quarantaine. De kosten zijn voor je eigen rekening.

Oostenrijk

Inreizen

In Oostenrijk geldt vanaf 20 december 2021 de 2G+-regel. Dit betekent dat je alleen Oostenrijk in mag reizen als je gevaccineerd of genezen bent én ook een negatieve PCR-test kunt laten zien. De negatieve PCR-test mag bij aankomst niet ouder zijn dan 72 uur. Je hoeft dan niet in quarantaine. Als je een boostervaccinatie hebt, hoef je geen PCR-test te laten zien en hoef je niet in quarantaine.

Maatregelen

In Oostenrijk geldt een lockdown voor ongevaccineerden. In de horeca, skigebieden en winkels en op veel andere locaties geldt de 2G-regel voor iedereen ouder dan twaalf jaar. De horeca sluit om 23.00 uur.

Jongeren tussen twaalf en vijftien jaar die niet gevaccineerd zijn, kunnen toegang krijgen op plekken waar de 2G-regel geldt met de 'Holiday-Ninja-Pass'. Deze pas moeten ze kunnen tonen samen met de officiële testresultaten en een identiteitsbewijs.

In alle gesloten ruimtes moet je een FFP2-masker dragen. Daaronder vallen het openbaar vervoer, supermarkten, winkels en apotheken.

Zwitserland

Inreizen

Alle reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Zwitserland een negatieve PCR-test laten zien. Vanaf 20 december 2021 mag dit ook een antigeentest (sneltest) zijn die niet ouder dan 24 uur is.

Daarnaast moeten ongevaccineerde reizigers en reizigers die niet hersteld zijn van COVID-19 zich tussen de vierde en de zevende dag na aankomst in Zwitserland op eigen kosten opnieuw laten testen met een PCR-test of antigeentest (sneltest). Dit geldt voor alle reizigers van zestien jaar en ouder. De algemene quarantaineplicht voor reizigers uit Nederland is opgeheven.

Maatregelen

In Zwitserland is het dragen van een mondkapje verplicht in gesloten ruimtes. Iedereen ouder dan zestien jaar moet een vaccinatiebewijs kunnen tonen voor toegang tot evenementen, sportwedstrijden en uitgaansgelegenheden. In de meeste gevallen krijgen mensen die genezen zijn van COVID-19 geen toegang.

De maatregelen in Zwitserland kunnen per regio verschillen en bleken in het verleden snel te kunnen veranderen. Kijk daarom vlak voor vertrek op de website van het Zwitserse ministerie van Volksgezondheid.