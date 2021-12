Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen maakte in de afgelopen 24 uur de grootste daling in één dag door sinds 19 mei, zo valt woensdag op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2.622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

Op de intensive cares nam het aantal COVID-19-patiënten af met 8, tot 626. Op de verpleegafdelingen liggen 1.996 coronapatiënten, 114 minder dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur zijn 34 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 222 nieuwe coronapatiënten binnengebracht.