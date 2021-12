De GGD is woensdag vanwege drukte telefonisch niet bereikbaar, meldt de landelijke koepel GGD GHOR Nederland.

Dinsdagavond maakte het demissionaire kabinet bekend dat Nederlanders voortaan drie maanden na hun laatste prik al een boostershot kunnen krijgen. Die periode was eerst een half jaar. Sindsdien is het extra druk, aldus de GGD.

Het is niet voor het eerst dat de telefoonlijnen van de GGD eruit liggen. Volgens de landelijke koepel staat "door de honderdduizenden oproepen per dag" het callcenter van de Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer "onder extreme druk".

Daardoor kunnen geen extra telefoontjes meer worden aangenomen. Ook moet worden voorkomen dat het telefoonnetwerk in de problemen komt, aldus de organisatie. Het telefoonnummer bellen heeft volgens de GGD "voorlopig geen zin". De gezondheidsdienst roept mensen op de afspraak online in te plannen.

Het kabinet verkortte de wachttijd voor een boosterprik na volledige vaccinatie vanwege "serieuze zorgen" rondom de oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Er is nog weinig duidelijk rondom de nieuwe coronavirusvariant, maar eerste onderzoeken wijzen uit dat de virusmutatie zich sneller verspreidt. Om de virusverspreiding tegen te gaan, wil het kabinet de vaccinbescherming per persoon een oppepper geven.

Inmiddels zijn alle zestigplussers uitgenodigd voor een boosterprik. Alle andere volwassenen moeten vóór februari een afspraak kunnen maken.