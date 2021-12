Op dit moment is het coronatoegangsbewijs op basis van vaccinatie eindeloos geldig binnen Nederland. Maar daar komt verandering in, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid woensdag in gesprek met NU.nl.

Het is nog niet zeker hoelang het coronatoegangsbewijs geldig blijft. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) streeft ernaar om de geldigheidsduur gelijk te trekken met het Europese vaccinatiebewijs, waarvoor in de Europese Unie een geldigheid van negen maanden wordt besproken. "We wachten af wat de aanbeveling precies wordt", aldus een woordvoerder van het ministerie.

De Jonge wil een geldigheidsduur omdat de effectiviteit van vaccins langzaam afneemt. "De bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van volledige vaccinatie is nog steeds zeer hoog voor de deltavariant", schrijft hij in een Kamerbrief. "De bescherming tegen transmissie neemt echter af, naarmate de volledige vaccinatie langer geleden is afgerond. Dit geldt temeer voor de omikronvariant."

Het is nog niet bekend wanneer de geldigheidsduur ingaat. "Een belangrijke kanttekening is dat het niet zomaar gereld is", aldus de woordvoerder.

In de internationale QR-codes is te zien hoe iemand heet, wanneer iemand is geboren en wanneer iemand welk vaccin heeft gehad. Bij de Nederlandse QR-codes zijn wegens privacy alleen initialen en een geboortedag te zien. "We moeten goed nadenken over hoe we het uitvoeringstechnisch kunnen regelen. De invoering zal dus echt niet vandaag of morgen zijn."

Naast het invoeren van een geldigheidsduur van vaccinatie, overweegt het demissionaire kabinet ook de geldigheidsduur van het herstelbewijs in te korten. Op het moment is het herstelbewijs in Nederland een jaar geldig, terwijl dit voor reizen binnen de EU een half jaar is. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen.