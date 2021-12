Van de 22,55 miljoen vaccindoses die Nederland dit jaar wil doneren aan het internationale vaccinatieprogramma COVAX hebben inmiddels 17 miljoen doses een bestemming gekregen. Daarvan zijn ruim zes miljoen gedoneerde vaccins aangekomen in onder meer Indonesië, Kenia, Laos, Cambodja, de Filipijnen en Vanuatu, melden de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over coronavaccins

Wat is COVAX? COVAX is een internationaal programma waaraan onder meer Unicef meewerkt.

Met de coronavaccins van COVAX worden inwoners van armere landen gevaccineerd tegen COVID-19.

En dat is heel belangrijk, niet alleen om de mensen in die landen te beschermen, maar ook om het ontstaan van nieuwe varianten te voorkomen.

De Jonge schreef eind september in een brief aan de Tweede Kamer dat er tot dat moment een half miljoen doses aan het vaccinatieprogramma COVAX van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien als gevolg van praktische problemen.

Inmiddels zijn volgens de brief onder meer ruim 500.000 vaccins AstraZeneca gearriveerd in Indonesië en 750.000 in Kenia. Woensdag komen 3 miljoen van de beloofde 4,5 miljoen doses van het Janssen-vaccin aan op de Filipijnen.

De resterende 5 miljoen gedoneerde vaccins zijn nog niet aan COVAX aangeboden. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat het gezamenlijke aanbod van vaccins vanuit de EU aan COVAX, de productiecapaciteit van vaccins overschrijdt. De verwachting is volgens beide bewindslieden dat deze vaccins snel zullen worden aangeboden aan Gavi, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het COVAX-programma.

COVAX levert dit jaar helft minder vaccins dan beloofd

Vorige week werd bekend dat armere landen veel minder coronavaccins krijgen dan beloofd. COVAX moet zijn doelstelling inmiddels meer dan halveren, aldus de Amerikaanse krant The Washington Post afgelopen vrijdag.

Het hulpprogramma treeft er nu naar om eind dit jaar 800 miljoen doses te hebben afgeleverd. Maar functionarissen zeggen tegen de krant dat zelfs dit lagere aantal niet is gegarandeerd. Aanvankelijk was het doel van COVAX om dit jaar 2 miljard doses te verspreiden.

COVAX heeft van de aangekomen vaccins nog maar een klein deel weggegeven. De Bruijn vindt de distributie van de vaccins veel te lang duren, zo zei hij vorige week. Hij heeft aan de organisatie doorgegeven dat die "absoluut versneld" moet worden.

Nederland doneert ook bilateraal

Uit de eigen voorraad heeft Nederland ook nog buiten COVAX om ruim 4,23 miljoen vaccins bilateraal gedoneerd aan Indonesië, Suriname, Kaapverdië en Namibië. Daarnaast is het kabinet van plan om nog eens 4 miljoen doses uit eigen voorraad weg te geven. Dat is als gevolg van de huidige versnelde boostercampagne tijdelijk uitgesteld, maar deze vaccins zullen in het nieuwe jaar alsnog zo snel mogelijk worden gedoneerd.

Met de al geleverde bilaterale donaties, samen met de 22,55 miljoen vaccins aan COVAX, wordt het doel om dit jaar 27 miljoen vaccins te doneren gehaald, schrijven de ministers.