Ondanks ongekend verzet in zijn eigen conservatieve partij, heeft de Britse premier Boris Johnson zijn jongste coronamaatregelen door het parlement kunnen loodsen. Hij wist zich in de strijd tegen de omikronvariant verzekerd van de steun van oppositiepartij Labour.

Tientallen conservatieve parlementariërs rebelleerden en stemden tegen de nieuwe coronabeperkingen voor Engeland. Britse media hebben het over de grootste opstand binnen de Conservatieve Partij sinds Johnson aan de macht is.

Een deel van de rebellen vindt dat sommige coronamaatregelen de vrijheid van de burger verder aantasten. Anderen hebben kritiek op de manier waarop Johnson omgaat met een reeks schandalen, die de partij in peilingen hebben doen kelderen.

De afgevaardigden moesten over elke corona-ingreep apart stemmen. Voor alles bleek er uiteindelijk een duidelijke meerderheid. Zo komt er een vaccinatieplicht voor een deel van het zorgpersoneel.

Ook moeten nachtclubs en andere bedrijven in Engeland gaan controleren of meerderjarige bezoekers volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19 of recent negatief zijn getest. Verder wordt de mondkapjesplicht uitgebreid.