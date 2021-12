Het demissionaire kabinet sluit niet uit dat het nog strengere maatregelen moet nemen vanwege de zorgen om de omikronvariant. Dat zeiden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond op de coronapersconferentie.

Bij het kabinet leven grote zorgen over de omikronvariant. Volgens De Jonge moeten we "ons schrap zetten" voor een nieuwe coronagolf. Rutte sprak van "reden tot zorg en grote voorzichtigheid".

Het OMT is om die reden gevraagd om eind deze week met een nieuw advies te komen. Het kabinet wil weten of er extra maatregelen getroffen moeten worden. Mogelijk komen ze dan eerder dan 14 januari, wanneer het pakket maatregelen afloopt, terug.

Er is nog niet veel bekend over de nieuwe variant, maar volgens De Jonge "genoeg om ons zorgen te maken". De omikronvariant verspreidt zich namelijk sneller en laat zich minder tegenhouden door opgebouwde immuniteit.

De zorgen komen op een moment waarop de cijfers juist ligt dalen. Dit komt doordat de piek van de deltagolf inmiddels achter ons ligt. Deze daling zal zich de komende tijd doorzetten waardoor de druk op de zorg afneemt. "Hoe het er daarna uitziet, is niet zeker", aldus De Jonge.

RIVM: 'Je moet je voorbereiden op het ergste'

Ook het RIVM maakt zich zorgen om de omikronvariant, al denkt topvrouw Aura Timen dat de huidige maatregelen de verspreiding van deze variant wat zal remmen.

Ze benadrukte dinsdagmiddag wel dat dit niet zeker is. "Je moet je echt voorbereiden op het ergste", aldus Timen. "We weten ook dat we bij de omikronvariant een tandje hoger moeten zitten qua strengheid van de maatregelen."

Sneller boosteren en scholen week dicht moet al steentje bijdragen

Het besluit om sneller te gaan boosteren (alle volwassen die dit willen krijgen uiterlijk eind januari hun boosterprik) en de kerstvakantie te vervroegen, is genomen vanwege de zorgen. "We konden het signaal over de omikronvariant niet negeren", zei Rutte.

Er is veel kritiek op het late besluit om de scholen alsnog te sluiten. Het OMT adviseerde dit begin deze maand al. Volgens de premier was er toen nog te weinig bekend over de nieuwe variant, waardoor de zorgen nog niet urgent genoeg waren.

"We hebben lang geworsteld met dat advies, omdat de scholen goed bezig zijn. De laatste schooldag is echter een dag voor Kerst, dus er zit geen vakantiebuffer tussen. Daarbij nemen de zorgen over de omikronvariant toe, daarom is het extra belangrijk om te zorgen dat door de schoolsluiting de verspreiding verder vertraagd wordt", aldus Rutte.