Basisscholen gaan volgende week dicht om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Maar kinderen hoeven tijdens die week geen online les te volgen, heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt.

Scholen moeten wel opvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook de buitenschoolse opvang gaat komende week dicht.

De kerstvakantie zou op 24 december beginnen, maar de vrees is dat de basisschoolkinderen dan familieleden besmetten tijdens kerstbezoek. Ook maakt het kabinet zich zorgen over de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zegt dat "het een hele moeilijke keuze was, maar helaas hebben we toch moeten beslissen de scholen te sluiten. Ik realiseer me dat we daarmee opnieuw veel vragen van scholen en ouders."

'Geen garanties, maar scholen hopelijk weer open'

Rutte zei op de persconferentie dat "alles erop gericht is" dat de scholen op 10 januari weer open kunnen. Hij beklemtoonde echter dat "niets zeker is" in deze onzekere coronatijden.

Na de kerstvakantie gelden de regels die op dit moment ook van kracht zijn. Leerlingen vanaf groep 6 moeten mondkapjes dragen in de gang. Ook in middelbare scholen moeten leerlingen in de gang mondkapjes dragen.

In de scholen worden looproutes gehanteerd. Daarnaast raadt het kabinet leerlingen vanaf groep 6, docenten en het hele voortgezet onderwijs aan twee keer per week een zelftest te doen.