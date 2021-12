Om de boostercampagne te versnellen verkort het demissionaire kabinet de tijd tussen de laatste vaccinatie en een boosterprik van zes maanden naar drie maanden. Vanwege de omikronvariant krijgt elke achttienplusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden.

Inwoners van Nederland krijgen ook in de nieuwe situatie een boosterprik aangeboden op basis van leeftijd, zo maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag bekend op de coronapersconferentie. Ouderen krijgen de uitnodiging eerder dan jongeren. De datum van de laatst gekregen prik telt niet mee voor de datum van de uitnodiging.

De versnelling is vooral bedoeld om de verspreiding van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen ouder dan achttien jaar krijgt voor februari een booster aangeboden.

In totaal krijgen er dan nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle zestigplussers een uitnodiging voor een booster.

De Jonge kondigde maandag al aan dat de boostercampagne versneld zou worden. "We weten nog niet zo veel over de nieuwe variant, maar wat we weten, stelt niet gerust", zei hij toen. "Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt, en dat het versnellen van het boosteren wel helpt."

Dinsdag maakte het RIVM bekend dat inmiddels meer dan een miljoen Nederlanders een boosterprik hebben ontvangen.