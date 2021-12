De geldende maatregelen, zoals de avondlockdown, blijven tot zeker 15 januari van kracht, zo heeft het demissionaire kabinet dinsdag laten weten op een persconferentie. NU.nl beantwoordt de meest gestelde lezersvragen over de nieuwe coronamaatregelen.

Als de kerstvakantie wordt vervroegd, eindigt die dan ook eerder?

De kerstvakantie wordt niet vervroegd maar verlengd met een week. De basisscholen blijven in ieder geval dicht tot 10 januari, zei demissionair premier Rutte dinsdag op de persconferentie.

De premier kan niet garanderen dat de scholen vanaf 10 januari weer open gaan. Dat is wel het uitgangspunt van het kabinet.

Blijft de buitenschoolse opvang open in de schoolweek voor Kerst?

De buitenschoolse opvang gaat komende week dicht. BSO's gaan na de kerstdagen weer open. Ook dan blijft de oproep om kinderen niet te brengen als het niet nodig is.

De kinderdagverblijven, voor kinderen van nul tot en met drie jaar, blijven open. Ouders kunnen geen aanspraak maken op ouderschapsverlof vanwege de coronamaatregelen, liet Rutte dinsdag weten.

De premier vraagt de ouders om de situatie van dichte basisscholen zoveel mogelijk in huiselijke kring op te vangen. Kinderen hoeven van 20 tot 24 december geen online les te volgen.

Is al bekend of kinderen van wie de ouders werken in bijvoorbeeld de zorg, voortgezet onderwijs en andere cruciale beroepen noodopvang kunnen krijgen?

Scholen moeten noodopvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Het kabinet heeft op de persconferentie verwezen naar de lijst met cruciale beroepen op de website van de Rijksoverheid.

Heeft één ouder in een gezin met twee ouders een cruciaal beroep, dan vraagt het kabinet de ouders om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Waarom moeten de basisscholen dicht en het voortgezet onderwijs niet?

Basisschoolleerlingen zijn vanwege hun leeftijd grotendeels niet gevaccineerd. Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen komende week fysiek naar school, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten. De besmettingscijfers onder kinderen boven de twaalf jaar liggen volgens het ministerie namelijk lager dan in het basisonderwijs en veel scholieren zijn gevaccineerd.

Ongevaccineerden - dus basisschoolleerlingen - kunnen het virus ook meer overdragen dan gevaccineerden.

In het middelbaar onderwijs blijven wel de extra maatregelen gelden, zoals mondkapjesplicht bij het verplaatsen in de gangen op school. Ook blijft de maatregel van kracht om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

Heeft het echt nut gezonde jongeren en kinderen te vaccineren of te boosteren? Het virus vormt amper gevaar voor deze doelgroep.

De Gezondheidsraad schrijft in het advies hierover dat er bij een kleine groep nog altijd sprake kan zijn van ernstige klachten, waardoor ziekenhuisopname nodig kan zijn. Het vaccineren van kleine kinderen kan daarnaast voorkomen dat zij langdurige klachten overhouden aan een besmetting.

Kinderen tot en met elf jaar krijgen een kleinere dosis van het vaccin, die door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) als veilig is beoordeeld. Volgens de Gezondheidsraad wegen de medische voordelen op tegen de nadelen, die meestal bestaan uit zeer milde en kortstondige bijwerkingen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, koorts of spierpijn.

131 Wat is de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus?

Wordt er nagedacht over de bescherming van mensen in de kinderopvang? Gezien de hoge besmettingsgraad in de leeftijdsgroep waarmee zij werken lijkt het mij prettig als deze beroepsgroep eerder in aanmerking kan komen voor de boosterprik, net zoals het geregeld is in de zorg.

De volgorde voor de boosterprikken is gebaseerd op leeftijd (oud naar jong), omdat onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van het vaccin vooral bij ouderen sneller afneemt. De bescherming van de vaccins tegen besmetting en vooral ernstige ziektesymptomen en ziekenhuisopnames is over het algemeen nog heel hoog.

Omdat er indicaties zijn dat de omikronvariant de opgebouwde bescherming meer kan omzeilen, is besloten de boostercampagne te versnellen. Volgens De Jonge heeft half januari iedereen een uitnodiging gehad om een afspraak voor een boosterprik te maken.

Als besloten wordt de tussentermijn voor 60-65-jarigen tussen de tweede prik en de boosterprik te verlagen naar drie of vier maanden, wordt er dan bij het plannen rekening gehouden met een grote toeloop van deze groep? En krijgen zij nu Pfizer?

Om de toeloop tegemoet te komen, heeft het ministerie van Volksgezondheid de hulp ingeroepen van mensen en instanties die gaan helpen met prikken zetten. Dat geldt bijvoorbeeld voor Defensie, huisartsen en medische studenten.

De boosterprikken worden allemaal gezet met Pfizer of Moderna, afhankelijk van de voorraad bij de betreffende GGD. Het maakt niet uit met welk vaccin iemand eerder geprikt is.

Is het gewenst/noodzakelijk om de boosterprik te halen als je tussentijds positief getest bent, of voegt dit niets toe?

Vaccinaties verhogen de bescherming tegen het virus, omdat ze zorgen voor meer antistoffen. Ook een besmetting zorgt voor meer antistoffen, maar met een boosterprik ben je extra beschermd.

Hoe nauwkeurig werkt een thuistest bij de omikronvariant?

Er zijn geen aanwijzingen dan de omikronvariant moeilijker vast te stellen is bij het testen. Bij een zelftest weet je sowieso niet welke variant je hebt, alleen of je positief bent of niet. Indien je met een zelftest positief test, wordt van je gevraagd om nog een test te laten doen bij de GGD. Met een PCR-test kan er wel gezien worden welke variant je hebt, al is daar wel verder onderzoek voor nodig.