De geldende maatregelen, zoals de avondlockdown, blijven tot zeker 15 januari van kracht. Dat maakte het demissionaire kabinet dinsdag bekend.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Een beknopt overzicht van de coronamaatregelen. Een beknopt overzicht van de coronamaatregelen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Niet-essentiële sectoren moeten tussen 17.00 uur en 5.00 uur dicht

Alle niet-essentiële sectoren moeten tussen 17.00 uur en 5.00 uur gesloten zijn. De avondlockdown geldt voor onder meer evenementen, restaurants, theaters en bioscopen. Professionele beoefening van kunst en cultuur mag wel na 17.00 uur, maar daarbij mag geen publiek aanwezig zijn.

Essentiële winkels, denk daarbij aan supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur. Ook dienstverlening die als essentieel is aangemerkt, zoals een advocaat, een hypotheekadviseur of medische contactberoepen, kunnen hun normale openingstijden houden.

De avondlockdown geldt ook voor amateursport. Tussen 17.00 uur en 5.00 uur mogen er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Een uitzondering geldt voor topsporters. Zij mogen wel trainen en wedstrijden spelen, maar dan zonder publiek.

Extra maatregelen in het onderwijs

Alle basisscholen gaan een week eerder dan gepland met kerstvakantie. De kerstvakantie zou op vrijdag 24 december beginnen, maar de vrees is dat de basisschoolkinderen dan familieleden besmetten tijdens kerstbezoek. Ook maakt het kabinet zich zorgen over de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

Kinderen hoeven tijdens die week geen online les te krijgen, heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt. Scholen moeten wel opvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook de buitenschoolse opvang gaat komende week dicht.

Na de kerstvakantie gelden de regels die op dit moment ook van kracht zijn. Leerlingen vanaf groep 6 moeten mondkapjes dragen in de gang. Ook in middelbare scholen moeten leerlingen in de gang mondkapjes dragen.

In de scholen worden looproutes gehanteerd. Daarnaast raadt het kabinet leerlingen vanaf groep 6, docenten en het hele voortgezet onderwijs aan twee keer per week een zelftest te doen.

Mondkapje en 1,5 meter afstand ook verplicht in bioscoop en doorstroomlocaties

Niet alleen in het onderwijs moet het mondkapje vaker op. Ook op plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals horeca, bioscopen en theaters, moeten mensen nu een mondkapje dragen én 1,5 meter afstand houden. Het mondkapje hoeft alleen op als je loopt.

De aanscherping geldt ook voor doorstroomlocaties. Dat betekent dat mensen op bijvoorbeeld beurzen afstand moeten houden en een mondkapje moeten dragen. In beide gevallen zorgt de aanscherping ervoor dat er minder mensen toegelaten kunnen worden.

131 Wat is de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus?

Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven

Het kabinet benadrukt dat iedereen zo veel mogelijk moet thuisblijven. Mocht je op bezoek gaan bij iemand, of bezoek ontvangen, dan geldt het advies een zelftest te doen. Daarbij wordt ook gevraagd extra op te letten wanneer je contact hebt met iemand van ouder dan zeventig jaar of een kind jonger dan twaalf.

Er gold al een dringend advies om thuis maximaal vier gasten te ontvangen. Daar wordt nu het advies om bij maximaal één huishouden op bezoek te gaan aan toegevoegd. Dit advies wordt niet aangepast tijdens de kerstdagen.

Thuiswerken moet de norm blijven. Mocht dat niet kunnen, dan moet op werk 1,5 meter afstand worden gehouden.