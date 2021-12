Het RIVM denkt dat de opmars van de omikronvariant in Nederland minder snel zal gaan door de huidige coronamaatregelen, maar we moeten ons wel "voorbereiden op het ergste". Ondanks een daling in de weekcijfers zijn er grote zorgen over de besmettelijkere omikronvariant, zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag tegen NU.nl.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus.

Het aantal positieve coronatests daalde afgelopen week met 20 procent in vergelijking met de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 10 procent, en daarin zitten nog niet de effecten van de laatste coronamaatregelen.

De cijfers geven aanleiding om optimistisch te zijn, maar het RIVM ziet ook dat in landen om ons heen het aantal besmettingen door de omikronvariant in rap tempo toeneemt.

Zo verdubbelt het aantal positieve tests in het Verenigd Koninkrijk iedere twee tot drie dagen en is de variant in Zuid-Afrika inmiddels verantwoordelijk voor 90 procent van de besmettingen. "Dat is echt iets wat we de komende tijd heel goed in de gaten moeten houden. De opmars van de omikronvariant baart ons zorgen", zegt Timen.

Tegelijkertijd, vervolgt Timen, hebben wij in Nederland de "gunstige positie" dat er strengere maatregelen zijn dan in bijvoorbeeld het VK of Denemarken. "Wij denken dat het tempo bij ons door deze maatregelen wat minder snel zal gaan, maar zeker weten doen we dat niet. Je moet je echt voorbereiden op het ergste."

"Maar we weten ook dat we bij de omikronvariant een tandje hoger moeten zitten qua strengheid van de maatregelen, omdat die zich makkelijker verspreidt", aldus Timen.

Omikronvariant 123 keer vastgesteld in Nederland

Het RIVM meldde dinsdag dat de omikronvariant inmiddels in totaal 123 keer is vastgesteld in Nederland. Daaronder zijn ook achttien mensen die op 26 november aankwamen vanuit Zuid-Afrika, waar de coronavirusvariant voor het eerst werd vastgesteld. "Met andere woorden: de omikronvariant is aanwezig in Nederland en die verspreidt zich", aldus Timen.

In de persconferentie van vanavond zullen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend gaan maken dat de avondlockdown wordt verlengd tot en met 14 januari en de kerstvakantie voor basisschoolleerlingen met een week wordt vervroegd.

Ook wordt meer duidelijk over hoe Nederland de boostercampagne wil gaan versnellen, zoals De Jonge maandag aankondigde. De persconferentie van De Jonge en Rutte is vanaf 19.00 uur te volgen bij NU.nl.