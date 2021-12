Het Verenigd Koninkrijk haalt woensdag alle elf landen van een rode lijst met gebieden waar strenge inreisbeperkingen voor gelden vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft de regering besloten omdat het systeem niet erg effectief meer zou zijn bij het afremmen van de verspreiding, berichten Britse media.

Op de rode lijst staan Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. Reizigers uit die landen mogen alleen naar Engeland reizen als ze de Britse of Ierse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning. Ook moeten ze op eigen kosten in quarantaine in een hotel dat is goedgekeurd door de Britse autoriteiten.

Die maatregelen vervallen woensdagochtend, als alle landen formeel van de lijst worden gehaald. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid kon volgens Sky News nog niet zeggen of dat betekent dat sommige reizigers hun hotelquarantaine vroegtijdig mogen stopzetten. Het is ook nog onduidelijk of mensen die daar onlangs duizenden ponden voor hebben betaald hun geld terugkrijgen.

Minister Javid zei dat de omikronvariant zich al over de wereld heeft verspreid en ook in het Verenigd Koninkrijk om zich heen grijpt. Daarom is de rode lijst in zijn ogen geen goed middel meer om de variant buiten de deur te houden.