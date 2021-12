Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week sterk gedaald, vergeleken met de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 10 procent, zo blijkt dinsdag uit de wekelijkse corona-update van het RIVM. Het instituut verwacht dat de omikronvariant van het coronavirus zal leiden tot meer besmettingen.

De afgelopen zeven dagen testten 116.477 mensen positief op het coronavirus. De week daarvoor registreerde het instituut bijna 148.000 positieve testen.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen af. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

453.680 mensen kwamen tussen 7 en 14 december naar de testlocaties van de GGD om zich te laten testen op COVID-19. Dat is een afname van 27 procent vergeleken met de week ervoor. Het aandeel positieve testen steeg naar 23,4 procent. De week ervoor was dit 21,3 procent.

RIVM voorspelt meer besmettingen met omikronvariant

Het RIVM houdt er rekening mee dat de omikronvariant van het coronavirus de dominante variant in Nederland wordt. Dat is nu nog de deltavariant, die goed is voor net geen 100 procent van alle positieve tests.

Het RIVM voorspelt dat de grotere besmettelijkheid van de omikronvariant van het coronavirus in de komende weken tot meer besmettingen zal leiden. Volgens het instituut kan daardoor het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen.

Vanwege deze zorgen adviseert het RIVM iedereen om zich aan de basismaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te houden. Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn.

Ruim honderd besmettingen met omikronvariant vastgesteld

De omikronvariant is in totaal 123 keer vastgesteld in Nederland. Daaronder zijn achttien mensen die op 26 november per vliegtuig aankwamen vanuit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwe virusversie het eerst werd vastgesteld.

Tachtig mensen die positief testten op omikron zijn onlangs in zuidelijk Afrika geweest. Drie anderen hebben contact gehad met iemand die de variant onder de leden heeft.

Vijftien mensen hebben geen "directe of indirecte link" met zuidelijk Afrika. Dat betekent dat zij het op een andere manier moeten hebben opgelopen, wellicht binnen Nederland. Bij zeven mensen loopt het onderzoek naar de bron van hun omikronbesmetting nog.

Ziekenhuisopnames met 10 procent gedaald

In de afgelopen week zijn er 1.878 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 10 procent minder dan in de week ervoor. Op de ic werden 332 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen. Dat is een daling van 4 procent in vergelijking met de voorgaande week.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is de afgelopen week juist sterk gestegen, naar 445. In de voorgaande week kreeg het instituut 356 meldingen van een coronagerelateerd sterfgeval. De week daarvoor ging het om 367 gevallen.

Reproductiegetal nog steeds onder de 1

Het recentste reproductiegetal, de R-waarde, is 0,93. Bij een R-waarde onder de 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen af in plaats van toe.

Vanwege de betrouwbaarheid houdt het RIVM altijd de R-waarde van twee weken eerder aan. De genoemde waarde is die van 29 november.