Scholieren van de basisschool krijgen alsnog een week eerder kerstvakantie, melden ingewijden dinsdag aan onder meer AD en RTL Nieuws. Ook de buitenschoolse opvang (bso) gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open. Het OMT had al meerdere keren geadviseerd om de kerstvakantie naar voren te halen, maar dat wilde het kabinet toen niet.

De kerstvakantie zou aanvankelijk op 24 december beginnen, maar wordt nu naar aankomende maandag vervroegd. Scholen mogen deze dag nog open om ouders die meer tijd nodig hebben om opvang te regelen, tegemoet te komen, schrijft RTL Nieuws.

Naast de langere kerstvakantie zal de avondlockdown worden verlengd tot 14 januari. Details van het plan worden vanavond in de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekendgemaakt.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde vorige week voor de derde keer om de kerstvakantie te verlengen. De experts zijn bang dat basisschoolkinderen hun familieleden besmetten tijdens het kerstbezoek. Door kinderen een week eerder vakantie te geven hebben ze minder onderling contact en is - zo is de gedachte van het OMT - de kans dat ze anderen besmetten kleiner.

131 Wat is de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus?

Kabinet wilde lang tijd scholen openhouden

Lang was de inzet van het kabinet om de scholen rond de kerstvakantie gewoon volgens planning open te houden om leerachterstanden te voorkomen. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zei eerder dat het een "heel zwaar besluit" is om de vakantie naar voren te halen.

Maandag liet De Jonge echter doorschemeren dat een vroegere kerstvakantie "serieus" werd overwogen. De demissionair minister begrijpt dat veel scholen in de problemen komen door de langere vakantie. "Maar we zeggen al een paar weken dat we hieraan denken", aldus de minister.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) is de kerstvakantie een week eerder laten ingaan de "minst slechte oplossing" voor het onderwijs om het grote aantal coronabesmettingen het hoofd te bieden.

De persconferentie van De Jonge en Rutte is vanavond live te volgen bij NU.nl.