Veel mensen slagen er niet in om een afspraak voor een boosterprik te maken ondanks dat ze daartoe zijn opgeroepen. Ze hebben namelijk minder dan zes maanden geleden hun tweede vaccindosis toegediend gekregen. Mogelijk wordt dinsdagavond op de coronapersconferentie bekendgemaakt dat de booster sneller na de tweede prik kan worden ingezet.

Sinds dinsdag kan iedere zestigplusser een afspraak maken voor de oppepprik. Iedereen die voor 14 juni de tweede prik heeft gekregen, mag een afspraak maken.

Er is echter een groep die nog binnen de termijn van zes maanden valt - soms scheelt het maar een paar dagen of weken. Die kunnen ondanks een brief of de Twitter-oproep van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dus geen afspraak maken. "Het systeem maakt een match tussen de laatste vaccinatiedatum en het geboortejaar. Alleen als die klopt, kan je een afspraak maken", zegt een woordvoerder van de GGD tegen NU.nl.

Als je dus bijvoorbeeld over twee weken pas op die zes maanden zit, moet je wachten tot die datum en kun je niet alvast een boosterafspraak plannen. "Zes maanden is het beleid nu. Het zijn hectische tijden, er verandert veel."

Wordt de termijn van zes maanden aangepast?

Het ministerie van Volksgezondheid lijkt te sturen op een verandering van die termijn van zes maanden, om op die manier de boostercampagne te versnellen. Anders zou de versnelling ook zinloos zijn, als mensen geen afspraak kunnen maken. "Bij de persconferentie komt daarover meer naar buiten", reageert een woordvoerder van het ministerie.

Het RIVM wijst ook naar de perstoespraak van demissionair premier Mark Rutte en De Jonge. "Daar hoor je meer. We moeten er alles aan doen om de omikronvariant aan te pakken en er wordt dus ook naar van alles gekeken om de boostercampagne te versnellen", zegt een RIVM-woordvoerder.

"Een van de dingen waarnaar gekeken wordt, is het korter maken van het interval tussen de tweede prik en de booster. Wat als je die op drie maanden zet? Hoe versnel je dan de campagne zo goed mogelijk? En hoe kan je met de boosterprikken de omikronvariant het best bestrijden?"

De Gezondheidsraad adviseert een periode van ten minste zes maanden voor de boosterprik en volgt hierin het Europese geneesmiddelenbureau EMA. De Jonge volgt vaak de adviezen van de Gezondheidsraad.

Onlangs heeft het EMA laten weten dat de boosterprik ook al na drie maanden gegeven kan worden. Het zou dus kunnen dat De Jonge dinsdagavond zegt dat de termijn naar drie maanden gaat. Zo krijgt de boostercampagne een boost en kan Nederland de achterstand op de rest van Europa inhalen.