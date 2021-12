China heeft zijn eerste omikron-geval gemeld in de noordelijke stad Tianjin, terwijl de oostelijke provincie van het land, Zhejiang, de laatste weken te kampen heeft met een stijging van het aantal nieuwe besmettingen van de deltavariant, meldt de Britse krant The Guardian.

De Chinese autoriteiten meldden dat het Omicron-geval werd ontdekt bij een overzeese repatriant, die bij aankomst op 9 december geen symptomen vertoonde. De patiënt is nu in quarantaine en wordt behandeld in een ziekenhuis, schrijft The Guardian.

Het nabijgelegen Peking maakt zich op voor de Olympische Winterspelen, die in februari worden gehouden. De patiënt zou niets met de Spelen te maken hebben.

China's oostelijke provincie Zhejiang - een provincie met een bevolking van 65 miljoen mensen - zit nu in de eerste binnenlandse corona-clusteruitbraak van dit jaar.

Van de tachtig nieuwe plaatselijk besmette personen met symptomen in China op 12 december, zijn er 74 in Zhejiang vastgesteld. In oktober meldde de provincie slechts één plaatselijk geval.

De uitbraak in Zhejiang - de thuisbasis van het megaconcern Alibaba - heeft ertoe geleid dat meer dan een dozijn beursgenoteerde bedrijven maandag de productie hebben stilgelegd. Hun aandelen zijn als gevolg daarvan sterk gedaald.

De bedrijven zeiden dat ze zich zouden houden aan de anticoronamaatregelen die zijn opgelegd door de lokale overheid, aldus The Guardian.