Bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon zijn maandag 784 vragen over coronavaccinaties binnengekomen, vertelt projectleider Chris Groen. Vanaf deze week is de bellijn vijf dagen per week bereikbaar voor mensen die twijfelen of ze een coronaprik moeten nemen.

Er kwamen ook vragen binnen van mensen over de boosterprik, zoals waar en waarom ze die moeten halen. "Dat zijn dan mensen die hun informatie niet van de overheidswebsites of uit de reguliere media halen", aldus Groen.

De projectleider van de telefoonlijn noemt het aantal bellers van maandag "best veel". De Vaccinatie Twijfel Telefoon werd eind vorige maand opgericht door het Erasmus MC en kent sinds deze week een nieuw telefoonnummer. Waar de telefoonlijn eerder twee dagdelen per week bereikbaar was, kunnen mensen er nu de hele werkweek terecht.

Volgens Groen laat het grote aantal bellers zien dat er veel vraag is naar "goed en onafhankelijk" advies. Mensen kunnen terecht bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon als ze twijfelen over het nemen van een coronavaccinatie, bijvoorbeeld vanwege hun medische situatie.

De vragen gaan volgens Groen vooral over de invloed van een vaccinatie op vruchtbaarheid, de veiligheid van de vaccins bij bepaalde allergieën en ook bellen er veel mensen met specifieke vragen. Een voorbeeld is volgens Groen iemand met MS die wil weten of het vaccin daar geen nadelige invloed op heeft.

Samenwerking van ziekenhuizen

Mensen die de Vaccinatie Twijfel Telefoon bellen worden te woord gestaan door geneeskundestudenten van vijf universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen. Zij hebben een training gehad in gespreksvaardigheden en een inhoudelijke training. Elk UMC is twee dagdelen per week verantwoordelijk voor het opnemen van de telefoon.

De studenten geven de bellers medische informatie, maar zijn nadrukkelijk onafhankelijk. Volgens Groen komen er bijna geen telefoontjes binnen van mensen die de discussie over vaccinaties willen aangaan, bijvoorbeeld omdat ze er niet in geloven. "We krijgen met name echt inhoudelijke vragen."

Mensen die twijfelen over het nemen van een coronavaccin kunnen dagelijks tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het nummer 088-755 57 77.