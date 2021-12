Het ziet ernaar uit dat basisscholen toch een week eerder met kerstvakantie gaan, laten ingewijden weten. De kerstvakantie zou op 24 december beginnen, maar de vrees is dat de basisschoolkinderen dan familieleden besmetten tijdens kerstbezoek. Het demissionaire kabinet neemt dinsdag een definitief besluit.

Als het kabinet de vakantie vervroegt, hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerstmis minder onderling contact en is de kans op besmetting kleiner.

Ook maakt het demissionaire kabinet zich zorgen om de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. "Over die variant weten we nog weinig, maar wat we er wel over weten is weinig geruststellend", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag.

De maatregel werd eerder al meerdere keren geadviseerd door het OMT. Toen wilde het kabinet er nog niet aan, omdat het de scholen alleen eerder wil sluiten als het echt niet anders kan.

Inzet was eerst nog het open houden van scholen

Vorige week schreef demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) dat het "de inzet" van het kabinet was om de scholen rondom de kerstvakantie gewoon volgens planning open te houden. Veel kinderen hebben al leerachterstanden door eerdere schoolsluitingen.

Maandag liet De Jonge doorschemeren dat het kabinet een vroegere kerstvakantie ernstig overweegt. Hij zei dat het kabinet de aanbeveling van het OMT "serieus moet wegen". De Jonge begrijpt dat veel scholen in de problemen komen met de planning, mocht het besluit dinsdag vallen. "Maar we zeggen al een paar weken dat we hier aan denken", aldus de minister.

Zondag werd in het Catshuis overlegd over het al dan niet verlengen van de huidige coronamaatregelen. Daaruit kwam naar voren dat de maatregelen, waaronder de avondlockdown, waarschijnlijk nog tot na de feestdagen blijven gelden. Ook het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen zou dan nog overeind blijven.