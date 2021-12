Een deel van het demissionaire kabinet komt in de loop van de dag op het Catshuis in Den Haag bijeen om te bespreken of de avondlockdown verlengd wordt. Die kans lijkt groot: zaterdag lekte al uit dat het Outbreak Management Team (OMT) de coronamaatregelen voorlopig in stand willen houden.

De avondlockdown geldt vooralsnog tot zondag 19 december. Ook het aanscherpen van coronamaatregelen ligt op tafel, maar dat is volgens OMT-leden op dit moment niet nodig. De deskundigen maken zich wel zorgen over de oprukkende omikronvariant.

Het kabinet temperde deze week al de verwachtingen over het mogelijk afschaffen van enkele regels. Zo vertelde demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) dat de coronacijfers dat simpelweg nog niet toelaten.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het positief dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames voorbij lijkt. Hij benadrukte echter dat er nog steeds veel coronapatiënten in ziekenhuizen liggen.

OMT wil kerstvakantie verlengen, kabinet is tegen

Op het Catshuis wordt ook de kerstvakantie besproken. Het OMT wil dat de vakantie al op 17 december in plaats van 24 december begint. Dan zouden gezinnen meer in hun 'eigen bubbel' blijven en zijn er vanzelfsprekend minder infecties op school, waar momenteel veel kinderen besmet raken.

Het kabinet is tegen een verlenging van de kerstvakantie. "De inzet van het kabinet is om de scholen open te houden", meldde demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) deze week. Het kabinet wil wel bekijken of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier personen mogen ontvangen. Momenteel is het advies om thuis maximaal vier personen uit te nodigen.

Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Dinsdag zal het kabinet waarschijnlijk een besluit nemen en een persconferentie houden.