Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet om de huidige maatregelen nog niet te versoepelen, zo melden betrokkenen zaterdag aan RTL Nieuws en de NOS. Het aanscherpen van de huidige maatregelen zou volgens het OMT ook niet nodig zijn.

Vrijdagavond kwam het OMT samen om de huidige coronasituatie te bespreken. Zondag wordt het OMT-advies besproken door de betrokken demissionaire bewindslieden op het Catshuis.

Het kabinet moet een beslissing nemen over het al dan niet verlengen, versoepelen of aanscherpen van de huidige coronamaatregelen. Ook moet er over de regels rond de feestdagen worden beslist.

De omikronvariant van het coronavirus is wel reden tot zorg voor het OMT. Uit eerste data lijkt die variant besmettelijker te zijn dan de deltavariant en dat kan voor een nieuwe stijging in het aantal coronabesmettingen zorgen. Om die reden wordt versoepelen nog niet aangeraden.

Dinsdagavond weer coronapersconferentie

Het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen begon deze week juist te dalen. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend werden 17.828 positieve tests geregistreerd. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronabesmettingen onder de twintigduizend kwam.

Dinsdag om 19.00 uur is er een nieuwe coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Die is live te volgen op NU.nl.