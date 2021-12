Prinses Beatrix is klachtenvrij en hersteld van COVID-19. De voormalige koningin van Nederland zat in zelfisolatie vanwege een positieve coronatest, maar die maatregel is beëindigd, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdag bekend.

Eerder liet koning Willem-Alexander al weten dat er met zijn moeder "niks aan de hand" was. Volgens de koning ging het "helemaal top" met prinses Beatrix en was ze in "goede spirits".

Prinses Beatrix kwam maandagochtend na een vierdaags werkbezoek terug uit Curaçao. De prinses is volledig gevaccineerd tegen COVID-19 én ontving al een boosterprik.

Tijdens haar werkbezoek werden de coronaregels, zoals afstand houden en een mondkapje dragen, aanvankelijk streng gehandhaafd. De prinses wilde zoveel mogelijk in haar 'bubbel' blijven. In de loop van Beatrix' bezoek werden de coronaregels niet altijd meer opgevolgd.

"Prinses Beatrix dankt iedereen hartelijk voor de vele blijken van betrokkenheid", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.