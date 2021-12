Armere landen krijgen veel minder coronavaccins dan beloofd. Het internationale vaccinatiehulpprogramma COVAX moet zijn doelstelling inmiddels meer dan halveren, meldt de Amerikaanse krant The Washington Post vrijdag.

Wat is COVAX? COVAX is een internationaal programma waaraan onder meer UNICEF meewerkt.

Met de coronavaccins van COVAX worden inwoners van armere landen gevaccineerd tegen COVID-19.

En dat is heel belangrijk, niet alleen om de mensen in die landen te beschermen, maar ook om het ontstaan van nieuwe varianten te voorkomen.

COVAX, dat vaccins wil delen met minder welvarende landen, streeft er nu naar om eind dit jaar 800 miljoen doses te hebben afgeleverd. Maar functionarissen zeggen dat zelfs dit lagere aantal niet is gegarandeerd, meldt The Washington Post. Aanvankelijk was het doel van COVAX om dit jaar 2 miljard doses te verspreiden.

Het vaccinatiehulpprogramma zag zich gedwongen de ambities te verlagen door trage leveringen van fabrikanten. Ook hamsterden rijke landen het afgelopen jaar vaccins en waren er problemen met de distributie in de landen die de vaccins krijgen.

Nederland wil 22,5 miljoen doses doneren

Nederland wil 22,5 miljoen doses aan COVAX doneren. Deze week zijn er bijna drie miljoen Nederlandse vaccins aangekomen in Indonesië, Cambodja, Kenia en Laos, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Twitter.

COVAX heeft van de aangekomen vaccins nog maar een klein deel weggegeven. De Bruijn vindt de distributie van de vaccins veel te lang duren. Hij heeft aan de organisatie doorgegeven dat die "absoluut versneld" moet worden.

In gesprek met NU.nl zei COVAX donderdagochtend dat er tot nu toe geen enkel 'Nederlands' vaccin in arme landen is gezet. Het ministerie van Volksgezondheid sprak dit tegen. Een woordvoerder zei dat er in Laos en Kenia wel prikken zijn gezet, maar kon geen precieze aantallen noemen.