Het opleiden van extra verpleegkundigen op de intensive care is nodig, maar op de lange termijn is het niet de enige oplossing om druk van coronapatiënten op ziekenhuizen te voorkomen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), tegen NU.nl.

"Personeel is de beperkende factor", zegt Kuipers over het tekort aan ic-plekken. "Maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat we dat volledig kunnen oplossen."

Voor de coronacrisis was er ook al een tekort aan ic-verpleegkundigen. "De voorspelling was dat dat tekort tot 2030 zou verdubbelen", aldus Kuipers.

Sinds de coronacrisis is het gebrek aan ic-verpleegkundigen in de ziekenhuizen alleen maar toegenomen en ook op de ic-opleidingen is een tekort, meldde NU.nl eerder. Vorig jaar startten 462 verpleegkundigen aan de ic-opleiding, terwijl dat er driehonderd meer hadden moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Waarom er extra ic-plekken nodig zijn Vanaf het begin van de coronacrisis hebben ruim 15.000 mensen met corona op de ic gelegen. In totaal lagen er tot nu toe 85.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Ze lagen daar bij elkaar opgeteld 800.000 dagen

Voor de coronacrisis waren gemiddeld 665 ic-bedden bezet. We hadden in Nederland toen ongeveer 950 plekken op de ic.

Inmiddels hebben we ongeveer 1.200 ic-plekken. Daarvan zijn er nu 635 bezet door coronapatiënten. Daarnaast liggen er nog eens 474 mensen zonder COVID-19 op de ic.

Op de ic is dus niet genoeg plek om alle patiënten die geen COVID-19 hebben te helpen. Omdat de verwachting is dat coronapatiënten ook de komende jaren ic-zorg nodig hebben, zijn er meer ic-plekken nodig.

'Opleidingen combineren en slimme systemen inzetten'

"Natuurlijk moeten we inzetten op meer personeel en meer opleiden. Misschien moeten we de ic-opleiding ook wel handiger inrichten", zegt Kuipers, die door demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is gevraagd mee te denken over de corona-aanpak voor de lange termijn.

Kuipers werpt de suggestie op om de opleidingen voor ic-verpleegkundigen, spoedeisende hulpverpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen te combineren. "Dat is ook voor verpleegkundigen aantrekkelijker, want dan kun je met één opleiding op verschillende plekken werken."

"Maar daarmee alleen kom je er niet. Dat kun je wel echt als een zekerheid zien", vervolgt de LNAZ-voorzitter. Hij vindt dat er in de hele "zorgketen" gekeken moet worden hoe dingen efficiënter kunnen, waardoor minder van personeel wordt gevraagd.

Als voorbeeld noemt Kuipers de inzet van "slimme ICT-systemen". Die systemen kunnen volgens Kuipers "uren tot een dag" voordat een patiënt plotseling instabiel is, al aangeven dat er iets aan de hand is. "Als je dat heel breed inzet is dat minder intensief en kun je de ligduur verkorten. Uiteindelijk heb je daardoor ook minder personeel nodig en bespaart het ondanks allerlei investeringen ook geld."