Ouders mogen binnenkort hun kinderen van vijf tot en met elf jaar laten vaccineren tegen COVID-19. Vanaf de tweede helft van januari worden zij uitgenodigd voor een prik, zo heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag bekendgemaakt.

De Jonge volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Die adviseerde eerder op de dag om de coronaprik aan te bieden bij jonge kinderen. Daarbij merkte de raad wel op dat "alle vormen van drang" moeten worden vermeden en dat het niet nemen van een vaccin niet mag leiden tot bijvoorbeeld uitsluiting van onderwijs.

Voor kinderen van vijf tot en met elf jaar die een verhoogd medisch risico hebben, werd het deze week al mogelijk gemaakt om een coronavaccin te krijgen. Hun vaccinaties kunnen naar verwachting vanaf 20 december beginnen. Het gaat daarbij om het vaccin van BioNTech/Pfizer, maar ze krijgen wel een lagere dosis dan tieners en volwassenen.

De meeste jonge kinderen merken nauwelijks iets van een coronabesmetting, maar in zeldzame gevallen wordt een kind toch ernstig ziek. Zo houdt de Gezondheidsraad rekening met 100 tot 150 gevallen van MIS-C. Dat is een ernstige ontstekingsreactie in vitale organen. In dat geval moet een kind worden opgenomen op een verpleeg- of zelfs ic-afdeling.

Bijwerkingen van coronaprik zijn ook bij kinderen mild

De bijwerkingen van de coronaprik bij kinderen zijn volgens de raad mild. Net als bij volwassenen zullen bijvoorbeeld pijn rond de prikplek en hoofdpijn de meest voorkomende bijwerkingen zijn.

Vervolgonderzoek moet nog uitwijzen of kinderen dezelfde zeer zeldzame bijwerkingen kunnen krijgen die bij jongvolwassenen gesignaleerd zijn, zoals een ontsteking aan de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis). Wel wijst onderzoek uit dat de kans veel groter is dat kinderen na een besmetting myocarditis, pericarditis of MIS-C oplopen dan dat ze er als bijwerking mee te maken krijgen.

Verder zitten er voor kinderen geen consequenties aan de prik. Zo hoeven zij nog steeds geen QR-code te laten zien als ze bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of restaurant willen.

'Prik moet vrije keuze blijven'

De Kinderombudsman vindt het goed dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich te vaccineren tegen COVID-19. Wel noemt het instituut het belangrijk dat de keuze om de prik niet te nemen geen nadelige gevolgen mag hebben voor een kind.

"Met name vanwege de sociale en emotionele veiligheid van kinderen is het belangrijk dat er geen druk wordt opgelegd", stelt de Kinderombudsman. Verder vindt het instituut dat "er in het coronabeleid geen consequenties verbonden mogen worden aan de vaccinatiestatus van kinderen".

Kinderarts en OMT-lid Károly Illy vindt het verstandig dat de Gezondheidsraad adviseert om ook gezonde kinderen van vijf tot en met elf jaar in aanmerking te laten komen voor vaccinatie tegen COVID-19. Dat de raad vindt dat het niet kiezen voor de prik geen gevolgen voor de kinderen mag hebben, is volgens hem ook verstandig.

"Het moet een vrije keuze voor ouders zijn. Gezonde kinderen lopen zo'n kleine kans om in het ziekenhuis te belanden door het coronavirus, dat we niet naar een vorm van drang of dwang toe moeten gaan", zegt hij.