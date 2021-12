Nog niet eerder hadden zo weinig Nederlanders vertrouwen in de corona-aanpak van het (demissionaire) kabinet. Dat blijkt uit gedragsonderzoek dat het RIVM en de GGD GHOR eind november uitvoerden onder ruim 46.000 Nederlanders.

Van de ondervraagden vindt bijna drie kwart (71 procent) dat er (veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het coronavirus te bestrijden. Ook is er kritiek van ondervraagden op de in hun ogen trage start met de boostervaccinaties.

Slechts 16 procent is nog positief over de aanpak. Bijna de helft van de ondervraagden is negatief en vier op de tien Nederlanders is 'neutraal'.

Ondervraagden gaven ook aan dat de naleving van maatregelen is toegenomen. Zo werd er meer thuisgewerkt, afstand gehouden en lieten mensen zich vaker testen bij klachten. Ook is er minder horecabezoek geweest en werd minder bezoek ontvangen, aldus de onderzoekers.

De gedragskentering is geforceerd door aangescherpte coronamaatregelen. Zo moet sinds medio november de horeca drie uur eerder sluiten (om 17.00 uur) en is ook het thuiswerkadvies aangescherpt. De strengere maatregelen werden mede genomen omdat de 'oude' maatregelen volgens zorgexperts onvoldoende werden nageleefd.

Het was de zeventiende keer dat deze meting werd gedaan. Het RIVM en de GGD GHOR startten het onderzoek in het voorjaar van 2020.