Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn zeker twintigduizend mensen aan de ziekte overleden, meldt het RIVM vrijdag. Het totale aantal overleden coronapatiënten staat sinds vrijdag op 20.004.

Bij deze sterfgevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk hoger.

In het afgelopen etmaal kwamen er bij het RIVM 85 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen binnen. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat al deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie van de sterfgevallen kan enige tijd in beslag nemen.

In december 2020 passeerde ons land volgens het RIVM de grens van tienduizend coronagerelateerde sterfgevallen.

In Rotterdam werden de meeste sterfgevallen geregistreerd, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Eindhoven, Tilburg, Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Dordrecht en Venlo. Alleen in Rozendaal is nog geen enkel coronagerelateerd sterfgeval gemeld.

Eerste sterfgeval in Zuid-Holland

Een 86-jarige man uit Oud-Beijerland is volgens de officiële cijfers de eerste coronapatiënt in Nederland die is overleden. Hij stierf op 6 maart 2020, ruim een week na het begin van de coronapandemie in ons land. Voor het einde van maart 2020 waren er al duizend coronagerelateerde sterfgevallen. Maar doordat toen nog niet iedereen getest kon worden, is het onduidelijk hoeveel coronapatiënten zijn gestorven zonder dat is vastgesteld dat ze COVID-19 hadden.

Volgens de cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) zijn we overigens al lang de grens van twintigduizend sterfgevallen gepasseerd. Dit komt doordat het CBS ook overledenen meetelt die niet positief op het coronavirus getest zijn, maar volgens onderzoek van een arts wel COVID-19 hadden. Het RIVM laat deze sterfgevallen buiten beschouwing.

Dat het werkelijke aantal doden niet bekend is, komt ook doordat het niet verplicht is om het overlijden van een coronapatiënt te melden. Positief geteste mensen kunnen thuis sterven zonder dat een GGD dat te horen krijgt. Laboratoria moeten wel elke positieve test doorgeven.

Wereldwijd ruim vijf miljoen mensen overleden aan COVID-19

Wereldwijd zijn meer dan vijf miljoen mensen aan COVID-19 overleden. Er zijn 36 landen met meer bevestigde doden dan Nederland. De Verenigde Staten staan met bijna 800.000 overleden coronapatiënten bovenaan. In Brazilië zijn meer dan 600.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden en India telt bijna een half miljoen coronagerelateerde sterfgevallen.

Dat overzicht is afhankelijk van cijfers die landen zelf doorgeven. Zo telt China officieel ongeveer vijfduizend doden, vergelijkbaar met het aantal sterfgevallen in Zimbabwe, Letland en de provincie Zuid-Holland.