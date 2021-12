Vorige maand werd de Vaccinatie Twijfel Telefoon opgericht. Dit initiatief krijgt een nieuw landelijk nummer. De universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen sluiten zich aan bij het Erasmus MC in Rotterdam, waardoor de telefoonlijn beter bereikbaar wordt.

Robin Peeters, internist van het Rotterdamse ziekenhuis richtte de Twijfel Telefoon op. Dat deed hij voor mensen die twijfelen over het nemen van een coronavaccin, bijvoorbeeld om medische redenen.

Twee ochtenden per week was de lijn bemand. Er kwamen honderden telefoontjes binnen, die werden beantwoord door medici of speciaal daarvoor getrainde studenten.

Vooral zwangeren, mensen met een kinderwens, allergie of auto-immuunziekte hebben veel vragen over bijwerkingen van de vaccins. Die vragen gaan soms over heel specifieke situaties. Zij kunnen vaak geen antwoorden op de websites van instanties, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vinden.

Door de samenwerking met de andere universitaire ziekenhuizen kan de telefoonlijn dagelijks geopend worden. "De toegang tot zorg én goede informatie is ontzettend belangrijk tijdens een pandemie", aldus de voorzitter van de raad van bestuur UMC Utrecht over het telefoonnummer.

Mensen met twijfels over het nemen van een coronavaccin kunnen vanaf 13 december dagelijks tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met het nieuwe nummer 088-7555777.