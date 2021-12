Ziekenhuizen openen een landelijk telefoonnummer voor mensen die twijfelen over vaccinatie tegen COVID-19. De zogeheten Twijfeltelefoon is vanaf maandag iedere werkdag te bellen voor vragen over de coronavaccins.

Het idee is afkomstig van het Erasmus MC, dat vorige maand al een dergelijke telefoonlijn opende. Die bleek een "doorslaand succes", aldus het ziekenhuis. "Per dag belden gemiddeld zo'n zeshonderd mensen."

Het Rotterdamse ziekenhuis had alleen niet elke dag genoeg mensen om de telefoon op te nemen. Het nummer was daarom alleen op woensdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 13.30 uur bereikbaar.

Daarom hebben universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht besloten zich aan te sluiten bij het succesvolle initiatief van het Erasmus MC.

De Twijfeltelefoon is bedoeld voor mensen die vragen over de coronavaccins hebben en graag medisch advies willen. De lijn is vanaf maandag iedere werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur te bereiken via 088-75 55 777.