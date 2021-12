Op steeds meer plekken in Europa openen de komende weken de pistes weer voor het wintersportseizoen. Maar ook dit jaar zit zonder voorbereiding op wintersport gaan er niet in. Overal gelden aanvullende regels vanwege het coronavirus, maar die verschillen veel per locatie. NU.nl zet de regels van de populairste skilanden op een rij.

Oostenrijk

Voor ongevaccineerden is een skivakantie in Oostenrijk erg lastig. Zo kunnen mensen alleen gebruikmaken van een kabelbaan en skipistes als ze zijn genezen van of gevaccineerd tegen COVID-19.

Diezelfde zogeheten 2G-regel geldt ook bij georganiseerde kerstmarkten, populaire après-skibars en andere horeca. Negatieve coronatesten zijn er niet geldig als coronatoegangsbewijs.

Daarbij is de situatie in Oostenrijk op dit moment erg veranderlijk. Het land komt net uit een strenge lockdown, waarbij ook toeristen werden geweerd. Die lockdown is overigens nog steeds van kracht voor mensen die geen prik hebben gehad.

Mensen die ingeënt zijn met Janssen moeten daarbij extra opletten: zij hebben in Oostenrijk vanaf januari een boosterprik nodig voor een groen vinkje.

In Oostenrijk, zoals hier in Ischgl, geldt voor après-skibars en andere horeca de 2G-regel. In Oostenrijk, zoals hier in Ischgl, geldt voor après-skibars en andere horeca de 2G-regel. Foto: Getty

Zwitserland

Iedereen die naar Zwitserland gaat moet bij binnenkomst een negatieve coronatest laten zien. Ook moet je tussen de vierde en zevende dag na aankomst opnieuw worden getest, op eigen kosten. Dit geldt voor iedereen vanaf zestien jaar, zowel gevaccineerd als ongevaccineerd. Daarnaast moeten reizigers het zogenoemde Passenger Locator-formulier invullen.

Op de skigebieden zelf geldt geen 3G-regel. Dat betekent dat bezoekers geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test hoeven te laten zien om de piste op te mogen. De 3G-regel geldt wél voor de restaurants. Skigebieden kunnen daarnaast zelf besluiten om aanvullende maatregelen te treffen.

Voor de skiliften en wachtruimtes gelden dezelfde regels als in het openbaar vervoer: een mondkapjesplicht en verplicht 1,5 meter afstand houden.

Frankrijk

Je kunt op wintersportvakantie naar Frankrijk als je bent hersteld van corona én minstens één vaccinatie hebt gekregen of zeven dagen of langer volledig bent gevaccineerd met Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Voor mensen met het Janssen-vaccin geldt 28 dagen. Ook met een negatieve PCR-test kom je Frankrijk binnen.

Vanaf 15 december worden de toegangseisen voor gevaccineerden overigens aangescherpt. Zo is een coronabewijs niet meer geldig als je 65 jaar of ouder bent en de tweede prik langer dan zeven maanden geleden is gezet. Vanaf 15 januari 2022 geldt die regel ook voor personen vanaf achttien jaar. Als je geen boosterprik hebt gekregen, moet je een negatieve test kunnen overhandigen.

Ook voor mensen die het Janssen-vaccin kregen, gaan op 15 december dingen veranderen. Als je langer dan acht weken geleden bent gevaccineerd met Janssen, dan is je vaccinatiebewijs niet meer geldig. Wel kun je nog Frankrijk inreizen. Om toegang te krijgen tot de pistes is echter een negatieve test nodig.

Nederlandse toeristen kunnen zich bij aankomst in Frankrijk gratis laten vaccineren met een boosterprik. Het vaccinatiebewijs van mensen met het Janssen-vaccin is daarna direct geldig.

Eenmaal in het skigebied aangekomen moeten wintersporters afstand houden tot elkaar en de aangewezen routes volgen. Voor de skiliften geldt voor iedereen vanaf twaalf jaar en twee maanden oud het 3G-beleid (getest, hersteld of gevaccineerd). Ook moet er een medisch mondkapje worden gedragen.

Na het wintersporten tot laat après-skiën zit er in Frankrijk voorlopig niet in. Vanaf 10 december worden namelijk alle nachtclubs en discotheken voor vier weken gesloten. Ook tijdens de feestdagen zullen ze dicht blijven. Restaurants zijn wel open; daarvoor geldt het 3G-beleid.

Duitsland

Duitsland bestempelt Nederland als een hoogrisicogebied. Hierdoor heb je bij het inreizen een coronabewijs nodig.

Voordat je vertrekt naar Duitsland moet je op een speciale website eerst je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testresultaat uploaden. Ongevaccineerden en kinderen tot twaalf jaar moeten verplicht eerst in quarantaine. Zij mogen daar weer uit als ze na vijf dagen negatief worden getest. Weinig verblijven op skigebieden bieden deze mogelijkheid tot quarantaine aan.

In alle Duitse deelstaten geldt de 2G-regel of wordt die voorbereid. Hierdoor krijg je alleen nog toegang tot de skigebieden, hotels en restaurants wanneer je bent gevaccineerd of hersteld van corona.

Sommige gebieden gaan nog een stapje verder met de 2G-plusregel. Zo moet je in Feldberg naast je 2G-bewijs ook dagelijks een negatieve coronatest overleggen om nog de skilift in te mogen. Een uitzondering is er voor mensen die al een boosterprik hebben ontvangen. In Beieren geldt die 2G-plusregel voor iedereen.

De regels worden in Duitsland per deelstaat geregeld. Controleer dus voor vertrek goed of er nog aanvullende maatregelen gelden voor jouw skigebied.

De meeste wintersportlanden kom je nog met een negatieve test in. De meeste wintersportlanden kom je nog met een negatieve test in. Foto: Getty Images

Italië

In Italië is voor het gebruik van skiliften een coronapas verplicht. Je moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd, genezen of getest bent.

In de zogeheten oranje gebieden geldt de 2G-regel. Dan mag je alleen de skilift gebruiken als je gevaccineerd of hersteld bent. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de horeca en musea. Welke kleur een bepaalde regio heeft, is hier te zien.

Ook Italië stelt eisen aan hoelang geleden de laatste prik mag zijn. Alle vaccinaties zijn 270 dagen geldig. Daarna moet je een booster hebben gehad.