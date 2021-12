Tienduizenden studenten worden in de aankomende tentamenweken 'geprikkeld' om eventueel geldende quarantainemaatregelen tijdelijk niet na te leven, omdat zij anders een toetskans missen. Daarvoor waarschuwt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) donderdag.

Bij zeker zes onderwijsinstellingen - die verantwoordelijk zijn voor ruim 160.000 studenten - wordt namelijk het 'normale' herkansingsbeleid gehanteerd. Dat houdt in dat als een student een toets niet kan maken door ziekte - of in dit geval quarantaine - hij of zij vrijwel altijd veroordeeld is tot een herkansing op een volgend moment. Ze raken dus een toetsmoment kwijt.

Dat beleid is in ieder geval nog actief bij de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, de Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogescholen en de HAN-universiteit. "Die situatie is niet wenselijk", aldus een woordvoerder van het ISO.

Studenten zouden bij het ISO aan de bel hebben getrokken over lotgenoten die met coronaklachten toch naar school gingen omdat zij anders een toetsmoment zouden missen. Ook NU.nl werd benaderd door studenten die deze problematiek schetsten en Het Parool schreef dat met corona besmette studenten af en toe ook naar school kwamen omdat op opleidingen nog altijd een aanwezigheidsplicht kan gelden.

"Die signalen hebben wij ook ontvangen", erkent de woordvoerder. "Er gebeurt niet genoeg bij instellingen om deze situatie te voorkomen."

ISO pleit voor 'corona-afmeldprotocol'

Bij diverse onderwijsinstellingen krijgen studenten wél 'gewoon' een extra kans als zij in quarantaine zitten op het eigenlijke tentamenmoment. ISO wil dat elke student via een zogeheten 'corona-afmeldprotocol' een vervangend toetsmoment kan aanvragen. Bij het gros van de hogescholen en universiteiten moeten studenten daar echter aanspraak op maken via de examencommissie.

"Ook die situatie is niet perfect, omdat er nog steeds druk bij de studenten wordt gelegd", aldus de woordvoerder. "Studenten krijgen op voorhand geen garanties en dat leidt juist tot veel onzekerheid."