De vaccinatiestatus van mensen die positief testen op het coronavirus, is steeds vaker onbekend. Dat blijkt uit het meest recente epidemiologische rapport van het RIVM.

Van de meer dan 120.000 positieve tests die tot nu toe in december werden afgenomen, was bij ruim een derde (37 procent) niet bekend of de persoon was gevaccineerd.

In november, toen er ruim een half miljoen positieve tests werden afgenomen, was van 29 procent de vaccinatiestatus niet bekend. In oktober lag dat percentage op 14 procent, in september op 12 procent.

Waarom steeds minder mensen hun vaccinatiestatus delen na een positieve test, is nog niet bekend. Mensen zijn in Nederland niet verplicht om aan de GGD te vertellen of ze gevaccineerd zijn, ook niet als ze positief testen. Er kan daarom niet zomaar aangenomen worden dat alleen mensen die niet gevaccineerd zijn hun vaccinatiestatus niet doorgeven.

Van de 63 procent van wie de vaccinatiestatus wel bekend was, was 52 procent niet gevaccineerd, 2 procent gedeeltelijk gevaccineerd en 46 procent volledig gevaccineerd toen ze in december positief testten. Die verdeling is ongeveer gelijk aan die van de afgelopen maanden, al was toen dus van beduidend meer mensen hun vaccinatiestatus bekend.

Het RIVM berekent dat de kans voor volledig gevaccineerden om met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden 17 keer kleiner is dan voor ongevaccineerden. De kans om op de intensive care te belanden is 33 keer kleiner als iemand gevaccineerd is.