Sinds de omikronvariant eind november voor het eerst opdook in Zuid-Afrika en Botswana, proberen deskundigen te achterhalen hoe gevaarlijk de nieuwe coronamutatie precies is. Dit is wat experts tot nu toe weten (en vooral nog niet weten) over de omikronvariant, die inmiddels ook in Nederland is gesignaleerd.

Hoe gevaarlijk is de omikronvariant?

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zei dinsdag dat het nog niet duidelijk is of de omikronvariant besmettelijker is dan de deltavariant, die op dit moment wereldwijd zorgt voor de meeste coronabesmettingen.

Ook weet de WHO nog niet of de omikronvariant mensen zieker maakt dan de deltavariant doet. Verder is ook nog niet duidelijk hoe de virusvariant reageert op de huidige coronavaccins of bij mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

Wel kan het feit dat de omikronvariant snel in aandeel toeneemt er volgens deskundigen op duiden dat de mutatie besmettelijker is dan de deltavariant. Volgens de WHO blijkt uit voorlopig onderzoek bovendien dat er een verhoogde kans is om opnieuw besmet te raken met het coronavirus.

In Zuid-Afrika is de omikronvariant momenteel verantwoordelijk voor de meeste nieuwe coronabesmettingen. Desondanks zeggen sommige artsen in dat land dat omikron-infecties over het algemeen milder lijken te verlopen.

Of dat ook echt zo is, moet nog blijken. Zo waren de patiënten in het Zuid-Afrikaanse onderzoek relatief jong, wat de kans op ernstige ziekte voor hen al kleiner maakt. Bovendien is het nog erg vroeg om op basis van deze informatie al conclusies te trekken, waarschuwen de artsen.

113 Hoe de coronavirusvariant omikron werd ontdekt

Wat is er zo anders aan de omikronvariant?

Eerdere coronavarianten die over de hele wereld impact hadden, waren altijd besmettelijker dan hun voorganger. Zo was de deltavariant besmettelijker dan de alfavariant, die op zijn beurt weer besmettelijker was dan het coronavirus dat eind 2019 opdook in de Chinese stad Wuhan.

Vaak hadden de nieuwe varianten een verandering doorgemaakt aan het spike-eiwit, de stekeltjes van het virus die zich aan onze cellen haken en waarop ook de huidige coronavaccins gericht zijn.

Ook de omikronvariant heeft veranderingen doorgemaakt aan het spike-eiwit, zelfs veel meer dan de alfa- en deltavariant. Deze mutaties zorgen er mogelijk voor dat de variant nog besmettelijker is dan zijn voorgangers.

Hoezeer is de omikronvariant al verspreid?

Het aantal bevestigde wereldwijde besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus is opgelopen tot boven de duizend, meldt het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dinsdag. De variant is in zeker 52 landen vastgesteld.

De meeste gevallen zijn gevonden in het Verenigd Koninkrijk (336). In Nederland zijn tot en met dinsdag 36 gevallen geregistreerd. In werkelijkheid is de omikronvariant hoogstwaarschijnlijk al wijder verspreid, omdat het ECDC afhankelijk is van de (achterlopende) rapportage van landen. Zo meldt de BBC dinsdagavond dat het aantal omikrongevallen in het VK al is gestegen tot 437.

De WHO verwacht dat de omikronvariant de komende tijd in nog veel meer landen opgespoord gaat worden. Het ECDC sprak vorige week de verwachting uit dat de omikronvariant binnen enkele maanden verantwoordelijk is voor meer dan de helft van alle coronabesmettingen in Europa.

108 Waarom de nieuwe coronavariant geen 'nu' maar 'omikron' heet

Wanneer weten we meer over de variant?

Onderzoekers in Zuid-Afrika en in andere delen van de wereld zijn druk bezig om de omikronvariant beter te begrijpen. De WHO werkt met een groot aantal van die onderzoekers samen.

Veel van de studies die momenteel worden uitgevoerd zijn gericht op hoe besmettelijk de variant is en hoe ziek die mensen maakt. Ook wordt gekeken in hoeverre de huidige vaccins werken tegen de mutant en hoe effectief de huidige behandelmethoden hiertegen blijken te zijn.

De WHO verwacht dat de komende dagen en weken meer informatie over de omikronvariant beschikbaar komt.

In Nederland verwacht het RIVM dat de omikronvariant de komende tijd meer gevonden gaat worden. Het instituut denkt ook dat het mogelijk is dat de omikronvariant de deltavariant op termijn gaat verdringen als de dominante variant in ons land.