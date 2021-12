Het RIVM denkt dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week licht is gedaald doordat mensen de basisregels iets beter zijn gaan naleven. Zowel het aantal positieve tests als het aantal opnames op verpleegafdelingen en ic's nam iets af, zegt het instituut dinsdag tegen NU.nl.

Het RIVM wijst op een recent gedragsonderzoek, waaruit blijkt dat iets meer mensen de basisregels zijn gaan naleven. "Het moet nog beter. Er valt nog veel te winnen, maar je ziet al wel effecten."

Dinsdag meldde het RIVM in de wekelijkse corona-update voor de tweede week op rij een stabilisatie (en zelfs een lichte daling) van het aantal nieuwe positieve tests en opnames op verpleegafdelingen en ic's. Dat komt volgens de woordvoerder ook door de aanscherping van coronamaatregelen, zoals de eerdere sluiting van horeca en niet-essentiële winkels. Vorige week wees het RIVM ook al op de effecten van die regels.

Dat sinds twee weken niet-kwetsbare personen het advies krijgen om een zelftest te doen, heeft volgens het RIVM weinig invloed op de cijfers gehad. "Er zijn nog steeds heel veel mensen die bij een positieve zelftest naar de GGD gaan. En het is gedaald ten opzichte van vorige week, toen je ook al met een zelftest aan de gang kon."

"Daarbij zie je ook dat de infectieradar aangeeft dat er minder klachten zijn en is het reproductiegetal gedaald (tot 0,95, red.). Dus er zijn wel aanwijzingen dat we zeggen: één zwaluw maakt nog geen zomer, maar we zijn voorzichtig positief."

In de afgelopen week daalde het aantal mensen dat zich bij een GGD liet testen (621.823) met 7 procent ten opzichte van de week ervoor. Wel stabiliseerde het percentage met een positieve testuitslag: 21,4 procent, tegenover 21,3 procent.

Aantal positieve tests per dag

Gevolgen van omikronvariant zijn nog onduidelijk

Dinsdag meldde het RIVM dat de omikronvariant inmiddels bij 36 mensen in Nederland is vastgesteld. Op basis van eerste data lijkt die nieuwe variant van coronavirus besmettelijker te zijn dan de deltavariant. Die laatste variant is nu dominant in ons land en goed voor bijna 100 procent van de besmettingen.

In het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is de omikronvariant inmiddels dominant en het is volgens het RIVM mogelijk dat die ook hier de overhand gaat krijgen.

Toch is het volgens de RIVM-woordvoerder nog te vroeg om te zeggen dat dit tot een nieuwe stijging van de cijfers zal leiden. "Daar kun je nu nog geen conclusies aan verbinden. Daarvoor moet je bijvoorbeeld ook weten hoe goed het vaccin werkt tegen die variant."