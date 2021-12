Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt, is in de afgelopen week licht gedaald ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zowel reguliere verpleegafdelingen als intensive cares namen minder covidpatiënten op. Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse corona-update van het RIVM.

In totaal namen de ziekenhuizen in de afgelopen week 1.998 patiënten met COVID-19 op, 7 procent minder dan in de voorgaande week. 343 van hen belandden op de intensive care, 32 minder dan in de voorgaande zeven dagen (-9 procent).

Verder testten bijna 148.000 mensen in de afgelopen zeven dagen positief op het coronavirus. Dat zijn er iets minder (-4,6 procent) dan in de voorgaande week. Dat aantal is voor het eerst sinds eind september gedaald.

Volgens het RIVM heeft die afname deels te maken met de aanpassing van het zelftestadvies. Mensen met milde corona-achtige klachten worden nu geadviseerd een zelftest doen. Voorheen gold dit advies met name voor mensen zónder klachten.

Vrijdag maakte het RIVM al bekend dat het reproductiegetal net onder de 1 was gezakt. Inmiddels is de R-waarde verder gedaald tot 0,95. Zodra de R onder de 1 zakt, neemt het aantal nieuwe besmettingen af in plaats van toe. Vanwege de betrouwbaarheid houdt het RIVM altijd de R-waarde van twee weken eerder aan.

Ten slotte werden in de voorbije week iets minder coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 356 meldingen, terwijl dit er in de voorgaande week 367 waren. Vorige week was juist sprake van een flinke toename.

RIVM verwacht dat omikronvariant dominant wordt

In de afgelopen week daalde het aantal mensen dat zich bij een GGD liet testen (621.823) met 7 procent ten opzichte van de week ervoor. Wel stabiliseerde het percentage met een positieve testuitslag: 21,4 procent, tegenover 21,3 procent.

Het RIVM verwacht dat in de komende tijd minder mensen zich bij een GGD zullen laten testen, omdat waarschijnlijk meer mensen met klachten een zelftest zullen doen. Mogelijk groeit het aandeel met een positieve testuitslag, omdat waarschijnlijk meer mensen met een positieve zelftest naar een GGD-testlocatie zullen gaan.

Eerder op dinsdag maakte het RIVM bekend dat de omikronvariant van het coronavirus inmiddels bij 36 mensen in Nederland is vastgesteld. Tot dinsdag stond de teller op achttien bevestigde gevallen. Deze besmettingen werden geconstateerd bij mensen die op 26 november per vliegtuig aankwamen vanuit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwe virusvariant het eerst is vastgesteld.

Het RIVM zegt dat de omikronvariant mogelijk de dominante variant in Nederland wordt. Nu geldt dat nog voor de deltavariant, die goed is voor net geen 100 procent van alle positieve tests in Nederland.

Ongevaccineerden lopen nog steeds groter risico op opname

Volgens het RIVM heeft een volledig gevaccineerde persoon nog altijd een veel kleinere kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te belanden dan een ongevaccineerde persoon.

Het instituut meldt dat tussen 1 en 23 november op de verpleegafdelingen 47 procent van de covidpatiënten niet gevaccineerd was. Op de ic gold dit voor 66 procent van de coronapatiënten. Bij patiënten onder de zeventig ging het om percentages van respectievelijk 66 en 74 procent. En dat terwijl de groep die wel gevaccineerd is een stuk groter is dan de ongevaccineerde groep.