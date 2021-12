De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen in de huidige besmettingsgolf van het coronavirus is over het hoogtepunt heen, zo zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag.

"Ik denk dat dit qua instroom de piek was, ja", aldus Kuipers bij een persmoment. "We zitten al meerdere dagen fors onder wat we eerder zagen. Het meerdaagse gemiddelde is sterk gedaald, van meer dan 390 naar ruim onder de 300."

De bezetting van ziekenhuisbedden is mogelijk nog niet over de piek, maar zal volgens Kuipers op een gegeven moment ook dalen. "Dat kost alleen enige tijd en zal sneller gaan voor de kliniek dan voor de ic. De bezetting op de ic zou de komende dagen nog wel kunnen stijgen."

Kuipers meldde dat de landelijke capaciteit op de intensive care op dit moment 1.194 plekken bedraagt. Dat wordt verder opgeschaald naar 1.250, afhankelijk van de behoefte. "Voor nu is dat nog voldoende", aldus Kuipers.